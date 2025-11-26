Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Tom Ferris là chuyên gia về trứng của Roosty's - một công ty chuyên bán các sản phẩm liên quan đến thịt gà, trứng gà. Ông cho biết có cách đơn giản để chiên trứng mà không cần đến chảo, thích hợp cho những trường hợp cấp bách hoặc khi dân văn phòng chỉ có duy nhất lò vi sóng tại bếp ăn công ty. "Mọi người luôn ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng bạn có thể làm một quả trứng rán bằng lò vi sóng mà không hề biết rằng đây là một trong những cách tôi đã nấu ăn suốt thời niên thiếu", Tom nói về món trứng chỉ mất khoảng 45-60 giây để làm chín.

Chuyên gia Tom Ferris gợi ý mẹo rán trứng bằng lò vi sóng thích hợp cho những buổi sáng vội vàng hoặc khi không có đủ dụng cụ nhà bếp.

Ông hướng dẫn dùng một chiếc bát hoặc cốc có thể sử dụng trong lò vi sóng, tráng một lớp mỏng dầu ăn hoặc bơ. Tiếp đó, đập trứng vào cốc/bát, dùng nĩa chọc nhẹ nhàng vào phần lòng đỏ hoặc có thể khuấy đều lòng đỏ theo ý thích. "Điều này rất quan trọng, nếu bỏ qua bước này, lòng đỏ có thể nổ tung trong lò vi sóng", Tom lưu ý. Sau đó rắc thêm chút muối, hạt tiêu theo khẩu vị, rồi dùng khăn giấy đậy hờ miệng cốc/bát.

Chuyên gia khuyên quay trứng trong lò vi sóng khoảng 45-60 giây, nên thử nghiệm ở nhiệt độ vừa phải trước khi sử dụng công suất tối đa. Sau khi nấu chín, nên để trứng nguội bớt trong khoảng một phút rồi mới thưởng thức. "Trứng sẽ tiếp tục chín dần phía bên trong khi để nguyên trong lò như vậy, đó cũng là lúc giúp trứng có được kết cấu đẹp mắt - lòng trắng chắc và lòng đỏ mềm ẩm", Tom nói.

Tách vỏ và chọc nhẹ phần lòng đỏ là bước quan trọng, tránh việc gia tăng áp suất gây nổ khi làm chín trứng bằng lò vi sóng.

Cách làm chín trứng bằng lò vi sóng của Tom do đã tách vỏ và chọc vỡ lớp màng bao quanh phần lòng đỏ trứng nên hạn chế được việc tích tụ áp suất và hơi nước, tránh gây nổ, bắn bẩn trong quá trình làm chín. Ngược lại, không nên cho trứng còn nguyên vỏ vào lò vi sóng. Quá trình làm nóng, thực phẩm sẽ sinh ra hơi nước, phần vỏ bên ngoài khiến hơi nước tích tụ, gia tăng áp suất, làm vỡ vỏ, gây nổ.

