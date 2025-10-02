Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'
GĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.
Bài hát "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bào" được nhạc sỹ Phạm Việt Tuân viết tặng riêng cho Lưu Quốc Vượng. Những giai điệu và lời ca được ra đời dịp cả nước hướng về Đại lễ A80 của đất nước. Tuy nhiên, không muốn bị chìm khuất bởi hàng loạt những sản phẩm âm nhạc của các ca sỹ nổi tiếng ra mắt dịp Quốc khánh, Lưu Quốc Vượng lựa chọn khoảng thời gian này, khi "cơn sốt" A80 đã đi qua.
"Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" với nhịp điệu sôi động, trẻ trung đúng như năng lượng tuổi đôi mươi của Lưu Quốc Vượng. Bên cạnh đó, bản phối cũng pha trộn những âm sắc dân gian thông qua những nhạc cụ dân tộc độc đáo, lời hát ngợi ca vẻ đẹp quê hương Việt Nam và hiệu triệu tình yêu tổ quốc.
MV được thực hiện ở một số tỉnh thành, đặc biệt là vùng cao Tây Bắc (Mù Cang Chải - Yên Bái) và vùng biển Thanh Hóa (Sầm Sơn) tạo nên sự hùng vỹ nhưng cũng đầy chất thơ của vẻ đẹp Việt Nam. Đạo diễn Hưng Nguyễn đã rất chú trọng vào chi tiết để làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với con người, đó chính là những yếu tố tạo nên cảm xúc khi xe MV, để ai cũng muốn đến khám phá những vùng đất tuyệt đẹp ấy.
"Tôi thực sự phấn khích khi xem phần dự thi bài Phù Đổng Thiên Vuơng của ca sỹ Đức Phúc – Quán quân Intervison 2025, đó là một phần trình diễn hoàn hảo từ giọng hát, trang phục, vũ đạo, đạo cụ, visual,… khiến ai xem cũng thấy thích thú. Và đấy chính là con đường mà tôi theo đuổi. Những ca sỹ đàn anh, đàn chị đi trước như Đức Phúc, Soobin, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh hay các tiết mục của Anh Trai Say Hi, hay Anh Trai vượt ngàn chông gai, Chị Đẹp, Em xinh say hi đều là những hình mẫu mà tôi mong muốn hướng tới", Lưu Quốc Vương nói.
Ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng, sinh năm 2006 tại Phú Thọ, sở hữu giọng hát đẹp, ngoại hình sáng sân khấu, đặc biệt là khả năng biến hóa trong phong cách trình diễn vì thế anh được đánh giá là một gương mặt tiềm năng của showbiz. Từng đoạt Quán quân Festival tài năng Đông Nam Á 2019 và Huy chương vàng Giai điệu Sơn ca 2020, Lưu Quốc Vượng coi đó là những khởi đầu khá tốt đẹp để anh có thể tự tin bước chân vào con đường nghệ thuật lấp lánh hào quang nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn, thách thức.
Không chỉ âm nhạc, Lưu Quốc Vượng từng đoạt giải A toàn quốc cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022, chứng minh bản thân không chỉ giỏi nghệ thuật mà còn giàu tri thức và tư duy phản biện. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho con đường "nghệ sỹ trình diễn", anh đã thi đỗ và hiện đang theo học Khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ngoài ra, Lưu Quốc Vượng còn làm biên đạo cho rất nhiều tiết mục, nhiều chương trình ở các địa phương và Hà Nội.
Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Lưu Quốc Vượng được đại diện Việt Nam tham gia và tỏa sáng tại Liên hoan Vũ điệu Văn hóa Quốc tế 2025 (Asan World Ethnic Dance Festival) ở Hàn Quốc, thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) bằng ba thứ tiếng. Với thế mạnh hoạt ngôn và khả năng nói tiếng Anh, tiếng Hàn trôi chảy và rất cuốn hút, phần tham gia trình diễn của Lưu Quốc Vượng đã để lại dấu ấn rất đẹp tại Liên hoan.
Lưu Quốc Vượng tự tin trình diễn ca khúc "Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào".
