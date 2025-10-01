Mới nhất
Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày

Thứ tư, 07:24 01/10/2025 | Gia đình
Dù có bằng cấp và nền tảng gia đình vững vàng, song ở tuổi 32, Zhao Dian lại chọn cuộc sống lang bạt, không nhà cửa và phải xin ăn mỗi ngày.

Theo SCMP , Zhao Dian sinh ra ở Thượng Hải (Trung Quốc). Năm 10 tuổi, Zhao cùng gia đình chuyển tới New Zealand định cư.

Tuổi thơ của Zhao là những chuỗi ngày bị "kìm kẹp" trong sự dạy dỗ khắc nghiệt và xa cách với cha mẹ. "Cha từng phạt tôi rất nặng chỉ vì tôi thuận tay trái, trong khi mẹ bất lực, chẳng thể can thiệp được gì", chàng trai kể lại.

Công việc của cha mẹ ngày càng thành công, gia đình dư dả vật chất, song Zhao vẫn không ngừng nỗ lực và trở thành một học giả xuất sắc với 2 bằng cử nhân và 3 bằng thạc sĩ tài chính tại các trường đại học danh giá ở Sydney (Australia), New York (Mỹ) và Paris (Pháp).

Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

Xuất thân trong một gia đình có điều kiện, Zhao Dian (trái) được cha mẹ cho theo học ở những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Ảnh: Handout

Tuy nhiên, bản thân Zhao nhận định con đường mà anh từng đi chẳng khác nào "gông cùm". Đó là lý do, chàng trai trẻ quyết định nhận làm phụ bếp trong một nhà hàng Trung Hoa ở Paris. Ở đây, anh tìm thấy niềm vui từ những công việc đơn giản nhất và hạnh phúc vì được trò chuyện với những người đồng hương.

“Nếu rửa bát cũng có thể mang lại hạnh phúc, vậy tại sao tôi phải đi tìm một công việc mơ ước?”, Zhao chia sẻ.

Năm 2023, Zhao trở về Trung Quốc. Ban đầu anh làm bồi bàn tại lễ hội bia địa phương rồi chuyển tới làm việc trong một khách sạn. Một năm sau, anh tìm đường đến Đại Lý (Vân Nam) và quyết định sống vô gia cư tới nay.

Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày - Ảnh 2.

Sau nhiều năm cô đơn, lạc lõng ở nước ngoài, Zhao quyết định trở về Trung Quốc vào năm 2023. Ảnh: SCMP

Hằng ngày, chàng trai trẻ duy trì cuộc sống bằng những bữa ăn chay được phát miễn phí, vệ sinh cá nhân ở phòng tắm công cộng, mặc quần áo cũ và chi tiêu không quá 100 Nhân dân tệ (370 nghìn đồng) mỗi tháng. Công việc cũ giúp anh dành dụm được 2.500 NDT (hơn 9 triệu đồng).

Zhao tận dụng tối đa thời gian để đọc sách, đi du lịch và tham gia vào các dự án có ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng.

Dù không còn liên lạc với cha mẹ ở New Zealand, song Zhao chia sẻ bản thân vẫn luôn khao khát cảm giác được yêu thương, gắn bó với một ai đó.

"Khi ở New York, tôi và bạn gái cũ có với nhau 1 bé gái. Hiện con đã được 10 tuổi và chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại", Zhao cho biết.

Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày - Ảnh 3.

Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày - Ảnh 4.

Ở tuổi 32, Zhao Dian hài lòng với cuộc sống lang bạt, tự do và không ràng buộc. Ảnh: Handout

Zhao tin rằng nhiều bạn trẻ ngày nay, dù học trong những ngôi trường hàng đầu thế giới, cũng vẫn khó tránh khỏi những lúc cảm thấy lạc lõng do thiếu định hướng.

Để giải quyết vấn đề này, anh đã khởi động một dự án cung cấp các trải nghiệm nghề nghiệp, giúp trẻ em tìm thấy đam mê thực sự của mình.

Từ góc độ cá nhân, Zhao thấy rằng việc từ bỏ con đường thành công theo đánh giá thông thường để theo đuổi lối sống tự do như hiện tại khiến anh thực sự thấy "hạnh phúc viên mãn".

Câu chuyện của Zhao Dian sau khi được đăng tải đã thu hút không ít ý kiến trái chiều.

Một số người bày tỏ sự cảm thông và thấu hiểu với hoàn cảnh cũng như quyết định táo bạo của chàng trai trẻ. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến cho rằng, quyết định sống lang bạt của anh chàng là "quá ảo tưởng" và vô trách nhiệm.

Đỗ An
