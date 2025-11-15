Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy
Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Theo đó, khoảng gần 15 giờ ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.
Nhiều người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Ngay sau đó, hệ thống loa nội bộ của chung cư phát thông báo hướng dẫn cư dân di chuyển theo thang bộ xuống khu vực an toàn. Vụ việc đồng thời được trình báo cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, người dân trong chung cư nhanh chóng di chuyển tới thang bộ để chạy thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, người dân, bảo vệ, công an dùng vòi phun lên căn hộ nhưng vòi nước không tiếp cận được. Tiếp đó, họ bắc thang để nâng độ cao vòi phun nước...
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng xe thang để xử lý đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các hộ lân cận.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh BìnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắtPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứuPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoạiXã hội - 4 giờ trước
Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/thángĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCMPháp luật - 8 giờ trước
Một phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn, trên cơ thể có nhiều vết thương, đồng thời mất một số nữ trang. Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông hàng xóm để phục vụ điều tra.
Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ họcGiáo dục - 8 giờ trước
Ngay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.
Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?Đời sống - 9 giờ trước
Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.