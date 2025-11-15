Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Thứ bảy, 16:57 15/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Theo đó, khoảng gần 15 giờ ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Clip vụ cháy.

Nhiều người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 1.

Căn hộ tầng 12 bốc cháy.

Ngay sau đó, hệ thống loa nội bộ của chung cư phát thông báo hướng dẫn cư dân di chuyển theo thang bộ xuống khu vực an toàn. Vụ việc đồng thời được trình báo cơ quan chức năng.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 2.

Người dân di chuyển ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Tại hiện trường, người dân trong chung cư nhanh chóng di chuyển tới thang bộ để chạy thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, người dân, bảo vệ, công an dùng vòi phun lên căn hộ nhưng vòi nước không tiếp cận được. Tiếp đó, họ bắc thang để nâng độ cao vòi phun nước...

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 3.

Người dân tiếp cận dập cháy từ bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng xe thang để xử lý đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các hộ lân cận.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 4.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 5.

Lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.

Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM

Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM

Pháp luật - 8 giờ trước

Một phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn, trên cơ thể có nhiều vết thương, đồng thời mất một số nữ trang. Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông hàng xóm để phục vụ điều tra.

Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học

Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Đời sống - 9 giờ trước

Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?

Xem nhiều

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Đời sống

GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

Xã hội
Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Đời sống
Tin sáng 15/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét; Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên mang gần 30 cây vàng đi bán

Tin sáng 15/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét; Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên mang gần 30 cây vàng đi bán

Xã hội
80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"

80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top