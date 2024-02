Cháy lớn tại kho chứa nguyên liệu nhựa ở Hải Phòng

Vào khoảng 19h ngày 22/2, một nhà kho ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng bất ngờ cháy lớn.

Tại hiện trường, ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, bao trùm và bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen đặc bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều nhà máy, công ty quanh khu vực lo lắng, hoảng sợ.

Vụ cháy đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ tập trung theo dõi đám cháy.

Những cột khói đen đặc bốc cao từ phía xưởng sản xuất hạt nhựa ở xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng. Ảnh:CTV

Lực lượng cứu hỏa và phương tiện chữa cháy được huy động tối đa tới hiện trường xử lý cháy. Ảnh:CTV

Xác nhận sự việc với phóng viên, lãnh đạo xã An Hồng cho biết: Nhà kho bị cháy nằm trên địa bàn xã An Hồng và khu đất này do Ban chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng quản lý.

Nơi cháy là nhà kho chứa nguyên liệu hạt nhựa dùng để sản xuất nhựa. Gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất, không gần nhà dân.

Theo một số người dân xung quanh, đám cháy xảy ra vào lúc hơn 19h. Dù lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để thực hiện việc chữa cháy song 2 tiếng đồng hồ, lửa vẫn chưa được khống chế. “Lực lượng chức năng hiện đang phun nước để phòng cháy lan” – một người dân cho biết.

