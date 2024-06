Cháy nhà 5 tầng trong đêm ở Hà Đông, 1 người may mắn được cứu thoát

Sáng 20/6, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở đường Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói đen và lửa lớn bất ngờ bùng lên tại tầng 1 của ngôi nhà. Khi phát hiện vụ việc, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và người dân đã nhanh chóng hô hoán cho chủ nhà biết, nhanh chóng thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa tại ngôi nhà 5 tầng ở Hà Đông sáng 20/6.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hà Đông, 2 xe chữa cháy Đội Cảnh sát chữa cháy Khu vực 4, 2 xe chữa cháy Công an quận Thanh Xuân, 1 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện của Công an thành phố.

Tại hiện trường, tổ công tác đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ và kịp thời cứu được 1 người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu cho biết, diện tích đám cháy ở tầng 1 và tầng 2. Vụ việc không có thiệt hại về người.

TIN SÁNG 18/6: Dự đoán nguyên nhân khiến 4 nạn nhân ở vụ cháy ở Định Công không thể thoát ra ngoài an toàn; Xác minh thông tin 'du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp' GĐXH - Dù các nạn nhân phát hiện đám cháy và ra tín hiệu cầu cứu, nhưng những người bên ngoài nỗ lực hết sức vẫn không thể giải cứu. Một tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nội dung “trải nghiệm du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp", các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Xem thêm video được quan tâm: