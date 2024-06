TIN SÁNG 18/6: Dự đoán nguyên nhân khiến 4 nạn nhân ở vụ cháy ở Định Công không thể thoát ra ngoài an toàn; Xác minh thông tin 'du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp'

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành điều tra, bắt giữ. Ảnh: CA.