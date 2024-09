Cháy xưởng khung tranh tại TPHCM, nhiều người tháo chạy

Khói đen bốc lên từ đám cháy. Ảnh: N.S

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) phát hiện xưởng vẽ khung tranh xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách phá cửa cuốn để xông vào dập lửa.

Do khói đen bốc lên cuồn cuộn nên người dân sinh sống xung quanh hốt hoảng di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều xe cứu hỏa tới hiện trường.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.S

Hơn một giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, cháy rụi.

Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng huyện Nhà Bè điều tra, làm rõ.