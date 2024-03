Che giấu lai lịch, lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng vẫn không thoát khỏi lưới trời

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào ngày hôm qua (29/3), đơn vị vừa chủ trì xác minh và truy bắt thành công Trần Quang Bửu (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Diễu Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khi đang lẩn trốn tại khu 4, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái). Đây là đối tượng bị truy nã ngày 24/1/2024 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cơ quan điều tra, ngày 28/5/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Quang Bửu cùng Đinh Văn Kiên (trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã bán 1 chiếc xe máy điện Vinfast do Kiên trộm cắp được của người dân cho 2 đối tượng ở TP. Hải Phòng.

Chân dung đối tượng truy nã Trần Quang Bửu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Quang Bửu và Đinh Văn Kiên. Tuy nhiên khi nghe tin Kiên bị bắt, đối tượng Bửu đã bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đối tượng Trần Quang Bửu đang lẩn trốn tại TP. Móng Cái và đang có ý định tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Sau đó, đơn vị đã cử tổ công tác xác minh và truy bắt đối tượng. Đáng chú ý, do đối tượng thường xuyên di chuyển, không ở cố định và thay đổi phương tiện lẩn trốn cũng như phương thức liên lạc nên quá trình xác minh, truy bắt của Tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày hôm qua (29/3), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Hải Hòa (TP. Móng Cái) đã bắt giữ thành công Trần Quang Bửu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu 4 của địa phương này.

Tại cơ quan công an, Trần Quang Bửu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, không ở cố định mà lẩn trốn tại nhiều nơi, che giấu thông tin lai lịch của bản thân nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mọi hành vi lẩn trốn của đối tượng không qua mắt được lực lượng công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng Trần Quang Bửu cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

