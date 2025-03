Che giấu tội phạm, Giám đốc và kế toán công ty trả giá đắt

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đỗ Văn Thành (SN 1978, trú tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) và Phạm Thị Thu (SN 1993, ở khu 2, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 389Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị truy tố, bị cáo Đỗ Văn Thành là Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và du lịch BITOCO (đường Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Còn bị cáo Phạm Thị Thu là kế toán công ty nói trên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, mặc dù biết rõ Phùng Duy Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Falcon rút tiền của Công đoàn cơ sở sử dụng cá nhân, tuy nhiên vào tháng 5/2023, Đỗ Văn Thành và Phạm Thị Thu vẫn đồng ý giúp Minh.

Phiên tòa xét xử Giám đốc và Kế toán công ty cùng về tội "Che giấu tội phạm". Ảnh: Đào Huế.

Cụ thể, Phùng Duy Minh soạn thảo, ký, cấp lại 2 Hợp đồng du lịch và 4 phiếu thu, nâng khống hơn 688 triệu đồng so với số tiền thực tế Công đoàn cơ sở Công ty Falcon đã thanh toán cho Công ty BITOCO vào các năm 2019, 2022 để Minh cung cấp cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương.

Do Phùng Duy Minh đã bị kết án về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 353 của Bộ luật hình sự nên Đỗ Văn Thành và Phạm Thị Thu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Che giấu tội phạm", quy định tại khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Thành 9 tháng tù; Phạm Thị Thu 6 tháng tù cùng về tội "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự. Thời hạn tù tính từ ngày bắt, tạm giam các bị cáo tại phiên tòa.

