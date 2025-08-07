Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Ca sĩ Chi Pu lần đầu hé lộ gia thế gây bất ngờ Nữ ca sĩ gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ gia đình có truyền thống quân nhân, có đến 3 thành viên trong nhà là Đại tá.

Tập 1 Sao Nhập Ngũ 2025 với tên gọi "Thế nào là yêu nước?" thu hút sự chú ý mạnh mẽ, gây tò mò bởi có sự thay đổi về format chương trình. Khác với thông lệ, tập mở màn năm nay không bắt đầu bằng lễ nhận quân truyền thống, thay vào đó, các chiến sĩ vừa đến đã trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thùng đạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và khói cay dày đặc.

Chi Pu trong sắc màu áo lính.

Xuất hiện trong tập 1 bao gồm 16 nhân vật trải nghiệm: Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Anh Tú, LyLy, Mạc Văn Khoa, Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Hải Đăng Doo, Thanh Duy và streamer Độ Mixi.

Ngay từ những phút đầu tiên, loạt tình huống cảm động, bất ngờ và đầy màu sắc cá nhân đã diễn ra, hé lộ một mùa Sao Nhập Ngũ vừa khốc liệt vừa đầy cảm xúc.

Chi Pu được xem là "tân binh" của Sao Nhập Ngũ nhưng cô từ nhỏ đã hiểu về môi trường quân nhân nhờ truyền thống gia đình.

Chi Pu tự hào về truyền thống quân nhân của gia đình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, Chi Pu muốn một lần khoác lên mình bộ quân phục để được học tập, rèn luyện như các thế hệ ông bà, bố mẹ mình đã trải qua.

"Cứ đi đi, để trưởng thành hơn" chính là lời động viên mà Chi Pu nhận được từ bố mẹ, như nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho nữ ca sĩ cũng như đồng đội khác của mình tại Sao Nhập Ngũ 2025 - nơi không có ánh đèn sân khấu, không trang phục lộng lẫy, chỉ có sự kỷ luật, ý chí và lòng tự hào.

Còn với Ninh Dương Lan Ngọc nhờ tham gia Sao Nhập Ngũ, cô có tinh thần lạc quan vui vẻ dù bị chấn thương. Cụ thể, sau lễ nhận quân trang nghiêm và cũng tốn không ít sức lực, các chiến sĩ chính thức quay về đơn vị để nhận phòng ở. Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện… với đôi chân tập tễnh.

Ninh Dương Lan Ngọc vui vẻ chia sẻ cùng đồng đội.

Chia sẻ cùng chỉ huy và đồng đội, nữ diễn viên cho biết mình hoàn toàn ý thức được giới hạn thể lực của bản thân. Thế nhưng vượt lên tất cả là khát khao được khoác lên mình bộ quân phục, được hô vang khẩu hiệu và sống trọn vẹn một lần trong môi trường quân ngũ. "Gia đình mình cũng là những cán bộ chiến sĩ, mình cũng mong muốn được một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm…", Lan Ngọc chia sẻ.

Khi về nhận giường, nhận phòng, nữ diễn viên thoáng có chút buồn khi không thể đi lại tự do để cùng trò chuyện với các đồng đội của mình. Nhận thấy điều đó, các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng kéo ghế lại ngồi quây quần bên Lan Ngọc để trò chuyện, trêu đùa và tạo không khí thoải mái.

Lan Ngọc chia sẻ với các đồng đội rằng theo như cô tìm hiểu thì: "Ở các nội dung sắp tới, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình mà sẽ chiến đấu cùng đồng đội", khiến Diệu Nhi lập tức buông lời trêu: "Mới là gánh nặng đó chị", còn Hòa Minzy hài hước tiếp lời: "Nên bọn em muốn chị về ngay chiều nay".

Hòa Minzy đuối sức vì nắng nóng.

Dù là người "cà khịa" nhiệt tình nhất, nhưng ngay khi có lệnh tập hợp từ chỉ huy, Diệu Nhi lại là người ngay lập tức dìu Lan Ngọc vào hàng ngũ. Dù chấn thương, nhưng với sự hỗ trợ từ đồng đội, Lan Ngọc vẫn sẽ cố gắng tham gia những thử thách sắp tới, như chính tinh thần nghiêm túc và sự trân trọng mà cô dành cho hành trình đặc biệt này.

Ngoài Chi Pu, Ninh Dương lan Ngọc, ở Sao Nhập Ngũ 2025, có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới. Bình An khiến đồng đội bất ngờ khi xuất hiện với chiếc balo gần như trống rỗng. Anh thừa nhận rút kinh nghiệm từ lần trước khi mang nhiều rồi cũng bị thu hết, nên lần này chỉ mang đúng những gì thật sự cần thiết. Sự tối giản bất ngờ khiến cả tiểu đội bật cười. Thanh Duy thậm chí còn quên không mang theo bàn chải và kem đánh răng.

Huỳnh Anh thì không giấu tham vọng xây dựng đời sống tinh thần phong phú khi mang theo bộ bài ma sói để "Khi nào rảnh sẽ rủ các đồng chí chơi cho vui". Tuy nhiên, chưa kịp bày trận, bộ bài đã bị chỉ huy phát hiện và "tịch thu không thương tiếc".

Ca sĩ Lyly kiệt sức vì nắng.

Và nổi bật nhất, không ai khác chính là Anh Tú – người khiến cả đại đội ngỡ ngàng vì tinh thần "nghĩ cho cả tiểu đội" cùng sự chu đáo đến từng chi tiết. Không chỉ chăm chút cho bản thân, nam ca sĩ còn mang theo trọn bộ skincare với đủ combo: sữa rửa mặt, toner, kem chống nắng, xịt mũi, thuốc ngứa… sẵn sàng "chia sẻ với bất kỳ ai cần dùng".

Chưa dừng lại ở đó, Anh Tú còn mang theo cả tỏi – món đồ không thể thiếu vì lý do "tâm linh". Tuy nhiên, sau khi nghe giải thích, đồng chí chỉ huy vẫn quyết định chuyển thẳng xuống bếp để nêm nước mắm, khiến cả tiểu đội được phen cười nghiêng ngả.

Ở phòng của chiến sĩ nữ cũng diễn ra tương tự. Đa số các nữ nhân vật trải nghiệm mang nhiều đồ skin-care theo thói quen. Tuy nhiên theo quy định chung, các chiến sĩ cũng chỉ được phép giữ lại một số món đồ thật sự cần thiết. Những món đồ dùng sai quy định như tai nghe, máy sấy, uốn tóc, máy ảnh… được tạm thu.

Mời quý vị đón xem Tập 2 "Sao Nhập Ngũ 2025: Khi Tổ Quốc Gọi Tên" do Viettel Media vào 21h10 Thứ 4 (13/08).

Ảnh: NSX cung cấp