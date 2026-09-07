Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

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Nguyên tắc ưu tiên bố trí tái định cư: "Nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ"

Theo báo cáo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), việc giải quyết nhu cầu tái định cư được thực hiện theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà, đất tái định cư. Thành phố ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Thành phố xác định 4 thứ tự ưu tiên bố trí, cụ thể:

Bố trí tại chỗ: Ngay trên cùng địa bàn phường/xã (ưu tiên chuyển từ ngoài bãi vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn).

Bố trí lân cận: Tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý nếu quỹ đất tại chỗ không đủ.

Phối cảnh Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000.

Khu định cư tập trung: Bố trí tại các khu vực hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội (trường học, y tế, chợ, không gian cộng đồng...).

Các khu đô thị đa mục tiêu: Là quỹ đất/nhà bổ sung quan trọng cho các địa bàn không còn quỹ đất nội khu (như Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Phú Thượng, Thiên Lộc...), đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân về đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội.

Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu và khu định cư tập trung

1. Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – Đông Anh

Quy mô: Khoảng 736,84 ha tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và khoảng 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Tiến độ triển khai: Chậm nhất Quý II/2027, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư thấp tầng.

Chậm nhất Quý IV/2029: Bàn giao các công trình nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội cao tầng.

Năm 2030: Hoàn thành toàn bộ dự án.

Phục vụ cư dân: Các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng, xã Đông Anh và các khu vực lân cận.

2. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City)

Quy mô: Khoảng 474 ha tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến bố trí khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và khoảng 5.000 – 10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Tiến độ triển khai: Chậm nhất Quý II/2028, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện bàn giao đất.

Năm 2030: Hoàn thành đầu tư hạ tầng và nhà ở cao tầng.

Phục vụ cư dân: Các khu vực thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và khu vực lân cận.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 được xem là bước quan trọng để cụ thể hóa định hướng này, tạo cơ sở triển khai dự án đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng hai bên sông và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

3. Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam

Quy mô: Khoảng 169,5 ha tại phường Lĩnh Nam.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội.

Tiến độ triển khai: Chậm nhất vào Quý I/2030 hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở cao tầng.

Phục vụ cư dân: Cư dân các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.

4. Khu đô thị đa mục tiêu Bồ Đề – Long Biên – Bát Tràng

Quy mô: Khoảng 270,68 ha tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến bố trí khoảng 10.500 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Tiến độ triển khai: Hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030.

Phục vụ cư dân: Cư dân các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng và khu vực lân cận.

5. Khu định cư Long Biên – Bồ Đề

Quy mô: Khoảng 201 ha.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến cung cấp khoảng 25.000 căn hộ chung cư.

Tiến độ triển khai: Chậm nhất Quý I/2030 hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cao tầng.

Phục vụ cư dân: Cư dân thuộc các phường Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Phú Thượng và khu vực lân cận.

6. Khu định cư Lĩnh Nam

Quy mô: Khoảng 101 ha.

Cơ cấu sản phẩm: Dự kiến bố trí khoảng 20.500 căn hộ chung cư.

Tiến độ triển khai: Chậm nhất Quý I/2030 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và nhà ở cao tầng.

Phục vụ cư dân: Cư dân các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và khu vực lân cận.

UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Chỉ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng (GPMB) các hộ dân khi đã bố trí nơi ở mới. Đối với các khu vực là đất công, đất nông nghiệp hoặc các trường hợp người dân tự nguyện di dời ngay, Thành phố sẽ tổ chức GPMB sớm để bảo đảm tiến độ chung của Dự án.

Bên cạnh đó, người dân bị thu hồi đất sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và các Nghị quyết của Quốc hội/HĐND Thành phố:

Bồi thường về đất, áp dụng mức bồi thường bằng tiền gấp 02 lần so với quy định đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đủ điều kiện.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp.

Đối với các trường hợp khó khăn như gia đình nhiều thế hệ đủ điều kiện tách hộ sẽ được xem xét bổ sung suất tái định cư; trường hợp bồi thường không đủ mua suất tối thiểu sẽ được Nhà nước hỗ trợ thêm.

Hà Nội sẽ áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù cho các hộ nằm trong Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng GĐXH - Để triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố Hà Nội xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nội dung trọng tâm cần thực hiện đồng bộ.