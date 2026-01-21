Mới nhất
Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026)

Thứ tư, 07:38 21/01/2026
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần các khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang sẽ không bị mất điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này số lượng khu vực mất điện tại Bến Tre cũ sẽ có sự thay đổi lớn.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026) - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 17 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lập kỷ lục cao lịch sử mới.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Danko Riverside - Từ sức hút cộng đồng đến giá trị thương mại bền vững

Danko Riverside - Từ sức hút cộng đồng đến giá trị thương mại bền vững

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Với bất động sản thương mại, sức hút cộng đồng chính là “mỏ vàng” để khai thác dòng tiền, hình thành giá trị phát triển bền vững. Đây cũng là góc nhìn ngày càng được nhà đầu tư quan tâm khi xem xét shophouse trong các khu đô thị (KĐT) mới. Đó là khác biệt cốt lõi giữa “mua để chờ tăng giá” và “mua để khai thác dòng tiền thật”.

SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 278 triệu đồng trang bị hiện đại, tính năng an toàn cao, cạnh tranh Hyundai Creta, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 278 triệu đồng trang bị hiện đại, tính năng an toàn cao, cạnh tranh Hyundai Creta, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B Kia Seltos 2026 đã có mặt tại đại lý ở Ấn Độ với mức giá khởi điểm chỉ từ 278 triệu đồng, dân tình săn đón hơn Honda HR-V vì quá rẻ.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn Vison

Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn Vison

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện tầm 27,69 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế chắc khỏe, động cơ 2.800W, phanh đĩa đôi và loạt tiện ích như NFC, chống trộm.

Hôm nay (20/1/2026), giải Vietlott 257 tỷ đồng đã chính thức tìm về chủ

Hôm nay (20/1/2026), giải Vietlott 257 tỷ đồng đã chính thức tìm về chủ

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 257 tỷ đồng.

Năm 2026 nên mua nhẫn cầu hôn vàng hay bạc?

Năm 2026 nên mua nhẫn cầu hôn vàng hay bạc?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn mua nhẫn cầu hôn bằng vàng hay bạc là thắc mắc của rất nhiều người. Vậy nên mua loại nào để vừa đảm bảo giá trị mà vẫn có độ trẻ trung, tinh tế riêng?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 20/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 20/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 20/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?

Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam khẳng định đã khắc phục những tồn tại liên quan đến 119 khay thực phẩm tại Siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân.

Hà Nội: Nhà riêng trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân tăng nhiệt

Hà Nội: Nhà riêng trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân tăng nhiệt

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

