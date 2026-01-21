Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026)

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này số lượng khu vực mất điện tại Bến Tre cũ sẽ có sự thay đổi lớn.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.