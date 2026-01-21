Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026)
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần các khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang sẽ không bị mất điện.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Gồng Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Gò Quao
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
