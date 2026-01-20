Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Có sự thay đổi mới về thời gian mất điện
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này, các khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang sẽ có sự thay đổi mới về thời gian mất điện.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Long Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.
