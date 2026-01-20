Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Có sự thay đổi mới về thời gian mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.