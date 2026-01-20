Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này số lượng khu vực mất điện tại Bến Tre cũ sẽ có sự thay đổi lớn.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 20 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 20 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Ba Tri
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Bình Đại
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phú Túc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Chợ Lách
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.
