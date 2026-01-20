Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 20 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 20 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Ba Tri

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Bình Đại

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Túc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Chợ Lách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/1/2026.