Hôm nay (20/1/2026), giải Vietlott 257 tỷ đồng đã chính thức tìm về chủ

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 20/1/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 20/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 20/1/2026, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Power 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng #01297 trị giá 257,134,188,450 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 04-20-26-28-37-41 | 32.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này hội đồng mở thưởng còn tìm ra 32 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 2,622 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 56,672 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 20/1/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 1 sẽ phải nộp gần 26 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Người may mắn trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

