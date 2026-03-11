Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota Vios

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Sedan hạng B Hyundai Accent 2026 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng

Hyundai Accent 2026 với giá quy đổi chỉ từ 310 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Tại Ấn Độ, Hyundai Accent 2026 (tên gọi Hyundai Verna) được phân phối với 6 phiên bản.

Ở lần nâng cấp mới, Hyundai cho biết mẫu sedan hạng B này được bổ sung 25 cải tiến liên quan đến thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn. Động thái này nhằm củng cố sức cạnh tranh của Accent trong bối cảnh phân khúc ngày càng sôi động với sự góp mặt của nhiều đối thủ quen thuộc như Toyota Vios và Honda City.

Về ngoại hình, Hyundai Accent 2026 được tinh chỉnh để mang đến diện mạo hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu kết hợp cụm đèn pha LED Projector kép. Cản trước và cản sau được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ hơn, trong khi bộ mâm hợp kim 16 inch cắt kim cương trở thành điểm nhấn ở thân xe, giúp tổng thể chiếc sedan thêm phần năng động.

Phần đèn hậu đậm chất xe thể thao nhưng giá lại rẻ. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai cũng bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới gồm Classy Blue và Titan Grey Matte, mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Theo nhà sản xuất, Accent vẫn duy trì lợi thế về không gian nội thất nhờ chiều dài cơ sở 2.670 mm. Xe có kích thước dài x rộng lần lượt 4.565 x 1.765 mm, mang lại khoang cabin khá rộng rãi trong phân khúc.

Bên trong, Hyundai Accent 2026 được nâng cấp đáng kể về tiện nghi. Khoang lái sử dụng vô lăng D-cut thể thao, ghế bọc da nhân tạo. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ vị trí và tự động lùi ghế khi người lái ra vào xe, trong khi ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng.

Nội thất hiện đại với gam màu be - đen kết hợp tạo sự hiện đại, sang trọng. Ảnh: Tổng hợp

Xe còn được trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, gồm màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Hai màn hình được thiết kế liền khối dạng cong, tạo cảm giác hiện đại cho khoang lái.

Hệ thống giải trí hỗ trợ nền tảng Hyundai Bluelink với hơn 70 tính năng kết nối và trên 350 lệnh điều khiển bằng giọng nói. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời chỉnh điện, rèm che nắng kính sau và cốp điện thông minh.

Khoang hành lý của Accent có dung tích 528 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình.

Về công nghệ hỗ trợ lái, mẫu sedan này được trang bị hệ thống âm thanh Bose 8 loa, camera toàn cảnh 360 độ và màn hình hiển thị điểm mù.

7 túi khí an toàn vượt phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Ở phương diện an toàn, Hyundai Accent 2026 tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái Hyundai SmartSense (ADAS cấp độ 2) với khoảng 20 tính năng, cùng 7 túi khí và các hệ thống quen thuộc như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe phía sau và giám sát áp suất lốp. Theo Hyundai, tổng số tính năng an toàn trên xe vượt mốc 75.

Về vận hành, Hyundai Accent 2026 tại Ấn Độ cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng 1.5L. Bản hút khí tự nhiên đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động IVT. Trong khi đó, động cơ 1.5L tăng áp có thể kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Xe cũng được trang bị ba chế độ lái Eco, Normal và Sport, cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idle Stop & Go nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Giá sedan hạng B Hyundai Accent 2026

Giá xuất xưởng dao động từ 1.098.400 đến 1.825.000 Rupee, tương đương khoảng 313–520 triệu đồng tùy theo lựa chọn động cơ và hộp số.

Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Hyundai Accent 2026 được kỳ vọng sẽ sớm mở rộng sang nhiều thị trường khác, tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc trong phân khúc như Toyota Vios và Honda City.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.