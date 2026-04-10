Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 55 triệu đồng thiết kế phong cách, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade khiến thị trường xôn xao GĐXH - Xe ga 150cc mới có ngoại hình cực kỳ cá tính, độc đáo vừa chính thức trình làng, trở thành mối đe dọa mà ngay cả Honda Air Blade và Vario cũng phải dè chừng.

Guangjian Yanovina M5, một cái tên mới vừa chính thức gia nhập phân khúc xe tay ga 150cc tại thị trường Trung Quốc.

Là một mẫu xe tay ga được phát triển theo hướng thực dụng, thiết kế của Guangjian Yanovina M5 tuy không quá cầu kỳ, nhưng lại có ưu điểm là sự gọn gàng và đủ hiện đại để không bị lỗi thời. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp cho Guangjian Yanovina M5 có thể dễ dàng luồn lách trên những con đường nhỏ hẹp và đông đúc trong đô thị.





Thiết kế sàn để chân phẳng cũng góp phần không nhỏ nâng cao tính thực dụng cho Guangjian Yanovina M5. Sàn phẳng không chỉ cung cấp không gian để chân rộng rãi cho người dùng, mà còn phát huy tác dụng rất lớn khi người dùng cần chở thêm đồ đạc hay thùng carton nhỏ.

Chưa dừng ở đó, Guangjian Yanovina M5 còn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD, cổng sạc USB tiện dụng hay chìa khóa thông minh Smartkey.

Guangjian Yanovina M5 được nhà sản xuất trang bị khối động cơ có dung tích 150cc, làm mát bằng gió, sản sinh ra công suất tối đa 12 mã lực. Sức mạnh này tuy thấp hơn Honda SH 160i, nhưng lại vượt trội hơn hẳn so với Vision và đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của những người dùng sống và làm việc tại thành phố.





Dù giá bán rẻ hơn cả mẫu xe ga bình dân Honda Vision, nhưng trang bị an toàn của Guangjian Yanovina M5 lại khá đẳng cấp, thậm chí không kém cạnh Honda SH 160i. Cụ thể thì mẫu xe tay ga Trung Quốc vừa ra mắt được trang bị phanh đĩa ở cả 2 bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Những công nghệ tiên tiến này giúp người dùng tự tin hơn ngay cả khi đi trên đường mưa ướt hay trơn trượt.

Giá xe ga 150cc Guangjian Yanovina M5

Mặc dù chỉ là một mẫu xe "bình dân" với giá bán 6.980 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng), rẻ hơn cả Honda Vision, nhưng Guangjian Yanovina M5 lại khiến nhiều người kinh ngạc khi cung cấp những trang bị đẳng cấp, thậm chí có thể sánh ngang với Honda SH.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.