Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặt

Tiền của chồng

Quân năm nay 33 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty xây dựng. Lương tháng hơn 25 triệu, thêm vài khoản làm thêm thì cũng đủ sống thoải mái.

Thế nhưng, mỗi khi nhìn vào bảng chi tiêu mà vợ anh quản lý, Quân thấy bứt rứt, gần 20 triệu ra đi chỉ trong vòng một tháng, để lại cho anh chẳng bao nhiêu.

Anh nhẩm tính tiền điện nước, tiền ăn uống, học phí con, rồi vài thứ lặt vặt… tính ra cùng lắm 10 triệu là đã dư dả. Vậy mà vợ anh, Hoa, cứ khăng khăng bảo chi như thế còn là tiết kiệm.

Nhiều hôm Quân ngồi gãi đầu, than thở: Tôi đi làm cật lực mà tiền về chẳng thấy đâu. Chỉ trong vòng một tháng, vợ tiêu gần 20 triệu, tôi thấy choáng. Nào là tiền sữa cho con, tiền học thêm, tiền đi chợ, rồi cả mỹ phẩm, quần áo. Đàn bà đúng là chỉ biết tiêu xài.

Nghĩ đến đây, anh càng bực, nhất là khi muốn dành dụm mua mảnh đất thì trong nhà chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Trong lòng Quân nảy ra sự so sánh vợ người ta biết vun vén, chi tiêu có kế hoạch, còn vợ mình thì như nước đổ vào cát. Anh nói ra, nhưng lần nào cũng bị Hoa phản bác, cãi đến mức không ai chịu nhường ai. Quân càng nghĩ càng uất, tự hỏi, rốt cuộc tiền mình làm ra có được dùng đúng chỗ không, hay chỉ trôi theo những khoản vô bổ?

Túi của vợ

Hoa 30 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập hơn 10 triệu, góp thêm cùng chồng để nuôi con và lo gia đình. Nghe chồng than vãn vợ tiêu hoang, Hoa thấy tủi thân vô cùng.

Cô nghĩ, nếu Quân chịu khó để ý sẽ biết gần 20 triệu mỗi tháng chẳng thấm tháp gì với chi phí sinh hoạt của một gia đình 4 người ở thành phố.

Cô liệt kê rành rẽ 8 triệu tiền học phí và tiền ăn bán trú của con lớn, cộng thêm hơn 1 triệu tiền sữa cho đứa nhỏ. Tiền điện nước, internet, gas, rác… cũng gần 2 triệu.

Đi chợ, mua thức ăn hàng ngày, rau thịt cá bây giờ đâu có rẻ, mỗi tháng cũng hết 6 đến 7 triệu. Rồi còn tiền thuốc men khi con ốm, thỉnh thoảng lại tiền quà cáp bên nội bên ngoại. Tính sơ sơ đã vượt 18 triệu, chưa kể quần áo, giày dép cho con khi lớn nhanh như thổi.

Hoa thở dài. Cô đâu có phung phí, cũng chẳng dám mua sắm cho bản thân. Mỹ phẩm chỉ dám mua loại vừa túi tiền, quần áo thì toàn săn sale. Ấy vậy mà Quân vẫn cho rằng cô tiêu hoang, không biết vun vén.

Lời trách móc ấy khiến Hoa vừa chạnh lòng vừa tức tối. Cô nghĩ, giá như chồng chịu đặt mình vào vị trí vợ, thử một tháng tự đi chợ, tự lo hết mọi khoản, liệu anh có còn cho rằng gần 20 triệu là quá nhiều không?

Gia đình của chung

Một buổi tối cuối tháng, khi vừa nhận lương, Quân quyết định ngồi xuống bàn, yêu cầu Hoa ghi rõ từng khoản chi. Anh lấy giấy bút, xăm xăm cộng trừ lại.

Hoa im lặng một lúc rồi mở cuốn sổ chi tiêu. Cô đọc chậm rãi từng khoản, cộng vào thì đúng là 18-19 triệu thật. Hoa vừa tức vừa uất ức bảo chồng tự xem đi, toàn thứ đồ thiết yếu, nào có khoản gì riêng của cô hay cái gì xa xỉ phẩm.

Quân nhìn con số, trong lòng vẫn sôi lên. Anh gằn giọng: "Thiết yếu thì cũng phải tính toán. Đi chợ mà hết 7,5 triệu? Em mua cả siêu thị về chắc? Người ta chỉ tốn một nửa là đủ".

Hoa nghe vậy thì bật dậy, mắt đỏ hoe cãi lại: "Anh thử đi chợ một tháng xem có hết không! Rau thì tăng giá, thịt cá chẳng rẻ. Hai đứa con ăn mỗi ngày, còn em với anh. Em cắt xén thế nào cũng không dưới 6 triệu. Anh cứ nghĩ em tiêu cho riêng em à hay em lén mua gì ăn một mình hả? Anh thích thì từ tháng sau tự cầm tiền mà cân đối chi tiêu".

Quân nhìn vợ, thấy đôi mắt đỏ mọng, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn, vừa giận, vừa thương, vừa bất lực. Hoa quay mặt đi, lau nước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ trong mắt chồng, bao nhiêu công sức mình vun vén suốt thời gian qua chỉ là tiêu xài hoang phí?

Không ai nói thêm lời nào, sổ chi tiêu vẫn nằm mở trên bàn, những con số rõ rành rành. Hoa tự hỏi chuyện này có đến mức vợ chồng phải cãi nhau như thế không?

Còn Quân thì suy tư, bản thân chẳng dám tự cầm tiền chi tiêu vì anh vốn dĩ không khéo léo được như phụ nữ, có khi 18 triệu anh tiêu trong nửa tháng là hết, song không nói ra thì lại không thoải mái. Theo các bạn, 18 triệu cho một gia đình 4 người ở thành phố thì có phải là quá nhiều?



