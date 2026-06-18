Chia sẻ thật lòng về xe số 115cc giá 28 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế tiện ích, trang bị thực dụng, có ABS, cực kinh tế để di chuyển hàng ngày

Xe số 115cc ở Việt Nam thiết kế tiện ích, trang bị thực dụng, có ABS

Yamaha Jupiter Finn

Trải nghiệm Yamaha Jupiter Finn trong nhiều ngày với các điều kiện vận hành khác nhau, từ đường phố đông đúc đến những cung đường ngoại thành khiến người dùng bất ngờ là dù không phải mẫu xe sở hữu thiết kế quá nổi bật hay công nghệ hào nhoáng, Jupiter Finn lại mang đến cảm giác thực dụng và hiệu quả đúng như những gì người dùng phổ thông cần ở một chiếc xe máy hàng ngày.

Sau quãng thời gian cầm lái, người sử dụng hiểu vì sao mẫu xe này vẫn được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những ai ưu tiên tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu, độ bền và chi phí sử dụng thấp.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Yamaha Jupiter Finn là sự gọn gàng. Xe không đi theo phong cách thể thao mạnh mẽ như Exciter hay trẻ trung như các dòng xe tay ga hiện đại mà hướng đến sự cân bằng giữa tính thực dụng và vẻ ngoài dễ tiếp cận.

Phần đầu xe được thiết kế khá liền mạch với cụm đèn pha đặt trên yếm trước. Khi di chuyển vào buổi tối, hệ thống đèn cho khả năng chiếu sáng đủ dùng trong điều kiện đô thị cũng như những đoạn đường ít ánh sáng.

Các chi tiết tem xe và phối màu trên phiên bản mới giúp tổng thể trẻ trung hơn so với những mẫu Jupiter đời trước. Đây là điểm tôi đánh giá cao bởi chiếc xe không còn mang cảm giác quá "đứng tuổi" như nhiều mẫu xe số truyền thống.

Khi ngồi lên xe, chiều cao yên khoảng 775 mm tạo cảm giác rất thân thiện.

Khi ngồi lên xe, chiều cao yên khoảng 775 mm tạo cảm giác rất thân thiện. Trọng lượng chỉ hơn 100 kg giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc luồn lách trong phố trở nên nhẹ nhàng. Đây là lợi thế rất lớn với những người thường xuyên phải di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Điều quan tâm nhất khi trải nghiệm Jupiter Finn chính là khối động cơ 113,7cc vốn được Yamaha quảng bá là một trong những động cơ tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu hiện nay.

Thực tế cho thấy chiếc xe mang lại cảm giác vận hành khá dễ chịu. Khi tăng tốc từ vị trí đứng yên, động cơ phản hồi mượt mà, không quá bốc nhưng đủ nhanh để hòa vào dòng phương tiện trong thành phố.

Ở dải tốc độ từ 40 - 60 km/h, Jupiter Finn cho cảm giác ổn định và đầm chắc hơn tôi nghĩ. Xe không rung nhiều, tiếng động cơ tương đối êm, phù hợp với những người thường xuyên đi làm hoặc di chuyển đường dài.

Khối động cơ xi-lanh đơn kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI hoạt động hiệu quả. Trong quá trình sử dụng, xe cho khả năng tăng tốc đều và không xuất hiện cảm giác hụt hơi ở tốc độ trung bình. Tuy nhiên, điểm khiến hài lòng nhất vẫn là mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo công bố của Yamaha, Jupiter Finn tiêu thụ khoảng 1,64 lít xăng cho 100 km. Sau nhiều ngày sử dụng, tôi nhận thấy đây là con số hoàn toàn khả thi nếu vận hành trong điều kiện giao thông thông thường.

Với bình xăng khoảng 4 lít, chiếc xe hoàn toàn có thể đáp ứng quãng đường hơn 200 km trước khi cần tiếp nhiên liệu. Đối với người đi làm hàng ngày, việc chỉ phải đổ xăng sau nhiều ngày sử dụng là một lợi thế rất đáng giá.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Jupiter Finn và nhiều đối thủ trong phân khúc nằm ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên phiên bản cao cấp.

Jupiter Finn và nhiều đối thủ trong phân khúc nằm ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên phiên bản cao cấp.

Trong quá trình trải nghiệm, thử phanh gấp ở một số tình huống an toàn để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống này. Kết quả cho thấy bánh trước vẫn giữ được độ bám đường khá tốt, hạn chế hiện tượng khóa cứng thường gặp trên xe sử dụng phanh cơ hoặc phanh đĩa thông thường.

Đây là trang bị rất hữu ích, đặc biệt với người mới lái xe hoặc thường xuyên di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt. Ở phân khúc xe số phổ thông giá hơn 28 triệu đồng, việc sở hữu ABS thực sự là lợi thế đáng kể.

Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng kết hợp giảm xóc lò xo phía sau hoạt động tương đối hiệu quả. Khi đi qua các đoạn đường gồ ghề hoặc ổ gà nhỏ, xe hấp thụ dao động khá tốt, không tạo cảm giác quá cứng.

Bộ bánh trước 18 inch và bánh sau 17 inch cũng góp phần giúp xe vận hành ổn định hơn trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Ngoài ra, cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lớn hơn nhiều mẫu xe số truyền thống. Dù không thể so sánh với xe tay ga nhưng vẫn đủ để chứa áo mưa, găng tay hoặc một số vật dụng cá nhân cần thiết.

Sau thời gian trải nghiệm, Yamaha Jupiter Finn không phải mẫu xe dành cho những ai tìm kiếm cảm giác lái thể thao hay thiết kế quá nổi bật. Thay vào đó, đây là chiếc xe sinh ra để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

Xe có thiết kế dễ sử dụng, động cơ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu thuộc nhóm tốt nhất thị trường và đặc biệt là hệ thống ABS hiếm có trong phân khúc.

Giá xe số 115cc Yamaha Jupiter Finn

Với mức giá từ hơn 28 triệu đồng, Jupiter Finn mang lại giá trị sử dụng rất cao cho người dùng phổ thông, từ sinh viên, người lao động đến những khách hàng cần một phương tiện bền bỉ để di chuyển mỗi ngày.

Nếu tiêu chí của bạn là một chiếc xe số ít tốn xăng, dễ bảo dưỡng, vận hành ổn định và có thêm yếu tố an toàn, Yamaha Jupiter Finn thực sự là cái tên rất đáng cân nhắc trong năm 2026.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.