Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt
Dù phải chờ nhiều giờ ngoài đường để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều cựu chiến binh luôn lạc quan rằng: "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo"…
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hoan (tỉnh Lào Cai), từng chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên – Huế và Tây Nguyên, xúc động khi vừa đến nút giao Nguyễn Thái Học – Hùng Vương đã được mời vào vị trí thuận lợi để theo dõi diễu binh, diễu hành.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức diễn ra lúc 6 giờ 30 phút sáng 2/9. Dù còn nhiều giờ nữa mới đến chính lễ, nhưng từ sáng và trưa 1/9, hàng vạn người dân từ khắp tỉnh, thành đã đổ về vỉa hè các tuyến phố để giữ chỗ ngồi.
Ít ngày trước, Ban Tổ chức đã bố trí nhiều vị trí đẹp quanh Quảng trường Ba Đình dành cho các đối tượng ưu tiên, nhất là người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và người có công với cách mạng.
Trong cơn mưa tầm tã chiều 1/9, dòng người vẫn ùn ùn đổ về các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Dù ai cũng mang theo ô, áo mưa nhưng vẫn ướt sũng vì mưa tạt. Ở một góc đường Hùng Vương, hàng trăm người có công, cựu chiến binh, thương binh được bố trí chỗ ngồi, vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả.
Mỗi người một quê quán, chẳng quen biết nhau, nhưng tất cả đều từng cầm súng, mang trong mình tình yêu Tổ quốc, chiến đấu quên mình để đất nước có được hòa bình như hôm nay.
Ông Vũ Đình Hoan (quê Nam Định cũ, hiện sống cùng con cháu tại Lào Cai) chia sẻ: "Tôi nhập ngũ năm 1965, chiến đấu tại Thừa Thiên – Huế, sau đó ở Tây Nguyên. Thời đó thiếu thốn đủ bề, anh em đồng đội chỉ có một quyết tâm duy nhất là chiến đấu đến cùng để giữ lấy hòa bình, độc lập. Được sống đến hôm nay là một may mắn vô cùng lớn".
Những ngày qua, khi nhìn hình ảnh các chiến sĩ trẻ trong đội hình diễu binh, cùng khí tài, xe, pháo, máy bay… đã thôi thúc người lính già vượt hàng trăm cây số từ Lào Cai xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến.
"Tôi đi đến đâu cũng được bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện giúp đỡ. Sáng nay, khi vừa đến đường Nguyễn Thái Học, các đồng chí Công an đã hướng dẫn tôi cùng nhiều cựu chiến binh, người có công vào tận đường Hùng Vương – nơi đã bố trí sẵn chỗ ngồi", ông Hoan kể.
Qua hình ảnh trên báo đài và tận mắt chứng kiến, ông Hoan khẳng định: "Điều đó cho thấy sự lớn mạnh, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay".
Cũng tại góc phố Hùng Vương, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hanh (Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên) cùng vợ được bố trí ngồi ở khu vực ưu tiên. Ông xúc động: "Chúng tôi rất cảm ơn vì được sắp xếp vị trí thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".
Ông Hanh cùng nhiều đồng đội cho rằng, dù phải ngồi chờ từ sáng 1/9 đến rạng sáng 2/9 ngoài đường, nhưng với tinh thần người lính, họ không ngại gian khó. "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo…" , ông Hanh cười.
