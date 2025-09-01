Mới nhất
Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Thứ hai, 18:57 01/09/2025 | Thời sự
Dù phải chờ nhiều giờ ngoài đường để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều cựu chiến binh luôn lạc quan rằng: "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo"…

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hoan (tỉnh Lào Cai), từng chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên – Huế và Tây Nguyên, xúc động khi vừa đến nút giao Nguyễn Thái Học – Hùng Vương đã được mời vào vị trí thuận lợi để theo dõi diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức diễn ra lúc 6 giờ 30 phút sáng 2/9. Dù còn nhiều giờ nữa mới đến chính lễ, nhưng từ sáng và trưa 1/9, hàng vạn người dân từ khắp tỉnh, thành đã đổ về vỉa hè các tuyến phố để giữ chỗ ngồi.

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt- Ảnh 1.

Ban Tổ chức bố trí xe điện đưa các cựu chiến binh, người có công vào vị trí ưu tiên.

Ít ngày trước, Ban Tổ chức đã bố trí nhiều vị trí đẹp quanh Quảng trường Ba Đình dành cho các đối tượng ưu tiên, nhất là người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và người có công với cách mạng.

Trong cơn mưa tầm tã chiều 1/9, dòng người vẫn ùn ùn đổ về các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Dù ai cũng mang theo ô, áo mưa nhưng vẫn ướt sũng vì mưa tạt. Ở một góc đường Hùng Vương, hàng trăm người có công, cựu chiến binh, thương binh được bố trí chỗ ngồi, vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả.

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt- Ảnh 2.

Cựu chiến binh được ưu tiên di chuyển xuống lòng đường.

Mỗi người một quê quán, chẳng quen biết nhau, nhưng tất cả đều từng cầm súng, mang trong mình tình yêu Tổ quốc, chiến đấu quên mình để đất nước có được hòa bình như hôm nay.

Ông Vũ Đình Hoan (quê Nam Định cũ, hiện sống cùng con cháu tại Lào Cai) chia sẻ: "Tôi nhập ngũ năm 1965, chiến đấu tại Thừa Thiên – Huế, sau đó ở Tây Nguyên. Thời đó thiếu thốn đủ bề, anh em đồng đội chỉ có một quyết tâm duy nhất là chiến đấu đến cùng để giữ lấy hòa bình, độc lập. Được sống đến hôm nay là một may mắn vô cùng lớn".

Những ngày qua, khi nhìn hình ảnh các chiến sĩ trẻ trong đội hình diễu binh, cùng khí tài, xe, pháo, máy bay… đã thôi thúc người lính già vượt hàng trăm cây số từ Lào Cai xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến.

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt- Ảnh 3.

Cựu chiến binh Vũ Đình Hoan.

"Tôi đi đến đâu cũng được bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện giúp đỡ. Sáng nay, khi vừa đến đường Nguyễn Thái Học, các đồng chí Công an đã hướng dẫn tôi cùng nhiều cựu chiến binh, người có công vào tận đường Hùng Vương – nơi đã bố trí sẵn chỗ ngồi", ông Hoan kể.

Qua hình ảnh trên báo đài và tận mắt chứng kiến, ông Hoan khẳng định: "Điều đó cho thấy sự lớn mạnh, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay".

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt- Ảnh 4.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Hanh cùng vợ ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành trên đường Hùng Vương.

Cũng tại góc phố Hùng Vương, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hanh (Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên) cùng vợ được bố trí ngồi ở khu vực ưu tiên. Ông xúc động: "Chúng tôi rất cảm ơn vì được sắp xếp vị trí thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".

Ông Hanh cùng nhiều đồng đội cho rằng, dù phải ngồi chờ từ sáng 1/9 đến rạng sáng 2/9 ngoài đường, nhưng với tinh thần người lính, họ không ngại gian khó. "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo…" , ông Hanh cười.

Cùng chuyên mục

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Thời sự - 2 giờ trước

Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Thời sự - 2 giờ trước

Trong dòng người háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành, hình ảnh bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, Thái Nguyên) khoác trên vai lá cờ Tổ quốc, tay ôm chặt di ảnh cha làm nhiều người xúc động.

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu

Thời sự - 4 giờ trước

Hướng tới Đại lễ A80, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Công điện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Thời sự - 7 giờ trước

Dù Hà Nội chiều 1/9 mưa lớn, hàng vạn người vẫn đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, trải chiếu, căng bạt chờ hôm sau xem diễu binh mừng Quốc khánh.

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Thời sự - 8 giờ trước

Trong lúc đi qua đập tràn thuộc xã Ia Hrung (Gia Lai), anh H.R. cùng vợ và con trai bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước xiết, anh chỉ kịp cứu con thoát nạn, còn người vợ không may bị tử vong.

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà

Thời sự - 8 giờ trước

Một sản phụ ở Quảng Trị đi nhận quà Quốc khánh bất ngờ chuyển dạ, sinh con tại trạm y tế. Cháu bé sau đó được làm giấy chứng sinh và bổ sung vào danh sách để nhận quà.

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Thời sự - 9 giờ trước

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Người cựu chiến binh tìm lại ký ức 40 năm trong đội hình diễu binh 2/9/1985

Người cựu chiến binh tìm lại ký ức 40 năm trong đội hình diễu binh 2/9/1985

Thời sự - 10 giờ trước

Giữa biển người và cờ hoa của buổi tổng duyệt A80, có những người lính già đứng lặng lẽ, đôi mắt không chỉ dõi theo buổi diễu binh hùng tráng, mà còn nhìn về một miền ký ức xa xôi, để tìm lại chính mình trong đội hình năm xưa, để thay đồng đội ngắm nhìn non sông và kể cho con cháu nghe một thời hoa lửa.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Thời sự - 12 giờ trước

Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.

Xem nhiều

Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12

Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Thời sự
Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9

Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9

Thời sự
Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Thời sự
Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Thời sự

