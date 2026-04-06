Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Bước chân vào đời", Thương (Quỳnh Kool) mặc đồ đẹp, trang điểm xinh tươi để đi chơi với Quân (Huỳnh Anh) nhưng Quân không biết rằng đây là lần hẹn hò cuối cùng của anh và bạn gái. Thương chính thức nói lời chia tay đầy dứt khoát với Quân: "Gặp được anh và được anh yêu thì em mới hiểu thế nào là tình yêu".

Giải thích cho lý do chia tay, Thương nói rằng không muốn bạn trai phải đau lòng. Cô cũng không muốn mỗi lần Quân nhìn thấy mẹ, anh lại phải dằn vặt, càng không muốn anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. "Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Chúng mình dừng lại đi!" - Thương nói.

Thương lại thêm một lần chủ động nói lời chia tay bạn trai. Ảnh VTV

"Em không muốn mãi về sau này khi chúng ta nhìn thấy nhau lại phải hối hận. Gặp được anh, được anh yêu đã là một hạnh phúc và may mắn của em" - Thương nói một cách bình tĩnh và dứt khoát.

Quân vô cùng đau khổ, vì điều anh sợ nhất bây giờ là phải chia tay người yêu: "Thương, em đừng nói nữa được không!".

Thương nói lời chia tay Quân trong nước mắt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSND Lan Hương) - chị dâu cũ của bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) vào viện thăm em dâu. Trong khi bà Hạnh rất ủng hộ chuyện tình yêu của Quân và Thương thì bà Dung lại phản đối kịch liệt. Và sự phản đối đó cũng chính là xuất phát từ chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà Hạnh với anh trai bà Dung.

Bà Dung đay nghiến chị dâu cũ: "Chuyện của con tôi liên quan gì đến chị hay chị lấy kinh nghiệm ly hôn đổ vỡ của mình để cho tôi bài học?". Rồi bà lại nhắc lại chuyện năm xưa bà Hạnh bỏ chồng con và còn cho rằng bà không có tư cách đi khuyên người khác.

Dung vẫn không thay đổi quyết định phản đối chuyện tình cảm của con trai. Ảnh VTV

Bà Hạnh nhận thấy em dâu cứ phải làm tổn thương người khác thì mới vui. Bà cũng nhắc nhở bà Dung đừng cứ giữ định kiến cũ. Bây giờ, chỉ cần bà Dung không cấm cản, không định kiến thì không ai phải xa ai, không ai phải đau khổ.

Bà Dung vẫn tuyên bố rằng lý do bà phản đối là vì bà không muốn "lịch sử" lặp lại với con mình, nên dù mang tiếng ác thì bà vẫn phải phản đối con trai đến tận cùng.

Tập 19 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 6/4 trên VTV3.

