Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'
GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.
Ngày 24/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, nhiều tài khoản và fanpage trên Facebook giả mạo lực lượng công an, thậm chí có trang được cấp "tích xanh" để tăng độ tin cậy nhằm lừa đảo.
Các đối tượng đăng nội dung cảnh báo lừa đảo, rồi lồng ghép quảng cáo dịch vụ "thu hồi tiền", "hỗ trợ pháp lý", "lấy lại tiền bị treo" nhằm dụ người dân chủ động nhắn tin xin giúp đỡ. Thực chất đây là bẫy mới: chúng yêu cầu nạn nhân truy cập đường link lạ, tải ứng dụng ngân hàng giả mạo, từ đó chiếm đoạt thông tin đăng nhập và mã OTP để rút sạch tiền.
Đã có nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân dù từng bị lừa trước đó. Mới nhất, Công an xã Đông Lộc (Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 300 triệu đồng nhắm vào ông N.H.Q. (76 tuổi). Ông liên tục nhận cuộc gọi lạ, bị đe dọa "liên quan đường dây ma túy - rửa tiền" và được yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản của viện kiểm sát" để chứng minh vô tội. Khi ông tìm đến phòng giao dịch ngân hàng làm theo yêu cầu, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời.
Trước đó, Công an xã Đại Đồng cùng ngân hàng đóng trên địa bàn cũng chặn đứng vụ lừa hơn 1 tỷ đồng đối với một phụ nữ 75 tuổi, bị các đối tượng dọa nạt bằng chiêu bài tương tự.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo bất cứ yêu cầu nào qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link hoặc tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo qua ứng dụng VNeID để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.
Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạtPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An KhánhPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.
Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú xã Phụ Dực) vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.
Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thậtPháp luật - 1 ngày trước
Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.
Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêmXã hội - 1 ngày trước
Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.
Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giamXã hội - 1 ngày trước
Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCMXã hội - 1 ngày trước
2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư, khi bị phát hiện liền cướp taxi bỏ trốn.
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An KhánhPháp luật
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.