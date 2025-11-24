Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Thứ hai, 21:32 24/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, nhiều tài khoản và fanpage trên Facebook giả mạo lực lượng công an, thậm chí có trang được cấp "tích xanh" để tăng độ tin cậy nhằm lừa đảo.

Giả mạo Công an trên Facebook lừa đảo chuyển tiền chứng minh vô tội - Ảnh 1.

Trang điện tử giả mạo sử dụng tên gọi, hình ảnh của lực lượng công an.

Các đối tượng đăng nội dung cảnh báo lừa đảo, rồi lồng ghép quảng cáo dịch vụ "thu hồi tiền", "hỗ trợ pháp lý", "lấy lại tiền bị treo" nhằm dụ người dân chủ động nhắn tin xin giúp đỡ. Thực chất đây là bẫy mới: chúng yêu cầu nạn nhân truy cập đường link lạ, tải ứng dụng ngân hàng giả mạo, từ đó chiếm đoạt thông tin đăng nhập và mã OTP để rút sạch tiền.

Giả mạo Công an trên Facebook lừa đảo chuyển tiền chứng minh vô tội - Ảnh 2.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Đã có nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân dù từng bị lừa trước đó. Mới nhất, Công an xã Đông Lộc (Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 300 triệu đồng nhắm vào ông N.H.Q. (76 tuổi). Ông liên tục nhận cuộc gọi lạ, bị đe dọa "liên quan đường dây ma túy - rửa tiền" và được yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản của viện kiểm sát" để chứng minh vô tội. Khi ông tìm đến phòng giao dịch ngân hàng làm theo yêu cầu, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời.

Trước đó, Công an xã Đại Đồng cùng ngân hàng đóng trên địa bàn cũng chặn đứng vụ lừa hơn 1 tỷ đồng đối với một phụ nữ 75 tuổi, bị các đối tượng dọa nạt bằng chiêu bài tương tự.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo bất cứ yêu cầu nào qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link hoặc tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo qua ứng dụng VNeID để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Giả mạo Công an trên Facebook lừa đảo chuyển tiền chứng minh vô tội - Ảnh 3.Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo chương trình học bổng tiếng Anh giả mạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cảnh báo về việc giả mạo thông báo của Bộ về chương trình học bổng tiếng Anh.


Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo

Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

'Nổ' là thượng tá, kẻ giả mạo bị công an thật vạch mặt

'Nổ' là thượng tá, kẻ giả mạo bị công an thật vạch mặt

Chơi tiền ảo, người phụ nữ lập nhiều hợp đồng giả mạo để lừa đảo

Chơi tiền ảo, người phụ nữ lập nhiều hợp đồng giả mạo để lừa đảo

Cùng chuyên mục

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú xã Phụ Dực) vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội - 1 ngày trước

Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Xã hội - 1 ngày trước

Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội - 1 ngày trước

2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư, khi bị phát hiện liền cướp taxi bỏ trốn.

Xem nhiều

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật
Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top