Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Ngày 24/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, nhiều tài khoản và fanpage trên Facebook giả mạo lực lượng công an, thậm chí có trang được cấp "tích xanh" để tăng độ tin cậy nhằm lừa đảo.

Trang điện tử giả mạo sử dụng tên gọi, hình ảnh của lực lượng công an.

Các đối tượng đăng nội dung cảnh báo lừa đảo, rồi lồng ghép quảng cáo dịch vụ "thu hồi tiền", "hỗ trợ pháp lý", "lấy lại tiền bị treo" nhằm dụ người dân chủ động nhắn tin xin giúp đỡ. Thực chất đây là bẫy mới: chúng yêu cầu nạn nhân truy cập đường link lạ, tải ứng dụng ngân hàng giả mạo, từ đó chiếm đoạt thông tin đăng nhập và mã OTP để rút sạch tiền.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Đã có nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân dù từng bị lừa trước đó. Mới nhất, Công an xã Đông Lộc (Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 300 triệu đồng nhắm vào ông N.H.Q. (76 tuổi). Ông liên tục nhận cuộc gọi lạ, bị đe dọa "liên quan đường dây ma túy - rửa tiền" và được yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản của viện kiểm sát" để chứng minh vô tội. Khi ông tìm đến phòng giao dịch ngân hàng làm theo yêu cầu, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời.

Trước đó, Công an xã Đại Đồng cùng ngân hàng đóng trên địa bàn cũng chặn đứng vụ lừa hơn 1 tỷ đồng đối với một phụ nữ 75 tuổi, bị các đối tượng dọa nạt bằng chiêu bài tương tự.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo bất cứ yêu cầu nào qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link hoặc tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo qua ứng dụng VNeID để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

