Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Thứ năm, 16:32 01/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.

Cá hố - Dinh dưỡng bổ ngang cá hồi

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 1.

Khi tiết trời vào thu đông, cá đao hay còn gọi là cá hố bước vào mùa béo ngon nhất. Thịt cá mềm, vị đậm, ngoài một xương sống lớn ở giữa thì hầu như không có xương dăm nhỏ, rất dễ ăn. Giá lại “mềm” hơn nhiều loại cá biển khác nên cá hố từ lâu được xem là món quen thuộc trên mâm cơm gia đình. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bình dân ấy là giá trị dinh dưỡng khiến nhiều loại cá đắt tiền cũng phải dè chừng.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 2.

Theo phân tích dinh dưỡng, trong 100g cá hố tươi đã cắt khúc có khoảng 17,6g protein, tương đương thịt đùi gà nhưng thịt mềm và dễ tiêu hóa hơn. Hàm lượng chất béo chỉ khoảng 4,2g trên 100g, thấp hơn đáng kể so với thịt nạc heo. Với mức năng lượng dao động khoảng 108 đến 127 kcal trên 100g, cá hố được xem là lựa chọn khá “dễ chịu” cho người tập luyện thể thao, giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 3.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 4.

Mỗi 100g cá hố chỉ chứa khoảng 52mg cholesterol, thấp hơn nhiều so với các loại nội tạng và cũng thấp hơn thịt heo nạc, thịt bò thăn hay ức gà. Trong nhóm cá biển phổ biến, cá hố cũng nằm ở nhóm có cholesterol tương đối thấp. Với người trung niên, cao tuổi hoặc người cần kiểm soát mỡ máu, đây là nguồn đạm động vật tương đối an toàn nếu ăn đúng cách.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 5.

Điểm nổi bật nhất của cá hố chính là hàm lượng canxi. Trong 100g cá hố cắt khúc có thể chứa tới 431mg canxi, cao gấp khoảng 4 lần so với cùng lượng sữa tươi. Chỉ với 100g cá hố, người trưởng thành đã có thể đáp ứng hơn một nửa nhu cầu canxi khuyến nghị mỗi ngày.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, cá hố còn giàu vitamin D, khoảng 8,1 microgam trên 100g. Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi và giảm thất thoát canxi qua nước tiểu, nhờ đó có lợi cho xương và hệ cơ. Đây là lý do cá hố đặc biệt phù hợp với trẻ đang lớn và người cao tuổi cần phòng ngừa loãng xương.

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 7.

Mỗi 100g cá hố cung cấp khoảng 361mg kali, khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động thần kinh cơ, ổn định huyết áp và cân bằng dịch trong cơ thể. Ngoài ra, cá hố còn chứa khoảng 26,6 microgam selen, một vi chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Món ngon với cá hố

Cá hố là loại cá giàu dinh dưỡng cùng hương vị thơm ngon. Từ loại cá bình dị này có thể biến tấu thành nhiều món ăn với các cách chế biến khác nhau.

Cá hố chiên giòn

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 8.

Cá hố chiên giòn là cách chế biến đơn giản nhất với nguyên liệu là cá hố song hương vị cũng không kém phần hấp dẫn. Cá có lớp ngoài giòn tan, thịt bên trong dai, mềm và trắng ngần. Chấm một miếng cá với nước mắm chua ngọt cảm nhận vị cá ngọt thanh trong miệng thì không gì sánh bằng. Đây là món ăn rất thích hợp để chế biến trong bữa cơm gia đình.

Cá hố chiên sốt cà

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 9.

Cá hố chiên sốt cà chua hẳn là món ăn được lòng cả em bé lẫn người lớn. Cá hố giòn, dai, mềm và ngọt kết hợp với nước sốt cà chua chua cay mặn ngọt đầy đủ tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng.

Cá hố kho nghệ

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 10.

Cá hố kho nghệ thịt mềm, ngọt, đậm đà hương vị đi kèm với mùi nghệ thơm đặc trưng. Nếu không có nghệ tươi bạn có thể sử dụng nghệ khô để thay thế, tuy nhiên hương vị sẽ không hấp dẫn bằng. Cá hố kho nghệ càng kho gia vị càng thấm vào thịt cá ăn với cơm thì không gì hợp bằng.

Cá hố kho tiêu

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 11.

Cá hố kho tiêu có màu caramel đẹp mắt cùng mùi thơm xen chút cay nồng của tiêu xanh nghe mùi thôi cũng đủ kích thích vị giác. Cá hố kho tiêu là món ăn yêu thích kết hợp cùng với cơm trắng. Giống như nhiều loại cá kho khác, cá hố kho đi kho lại nhiều lần phần gia vị sẽ càng thấm vào miếng cá đậm đà, ngọt thanh càng ăn càng mê mẩn.

Cá hố nướng

Cá hố - nhân sâm giá rẻ , bổ dưỡng ngang cá hồi cho bữa ăn gia đình - Ảnh 12.

Cá nóng hổi, thơm nhẹ. Gắp một miếng cá bạn sẽ cảm nhận được độ ngọt, tươi và mặn mà thêm chút cay nồng. Cá có thể ăn không hoặc cuốn cùng bánh tráng cùng đều phù hợp.

