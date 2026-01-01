Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Khi tiết trời vào thu đông, cá đao hay còn gọi là cá hố bước vào mùa béo ngon nhất. Thịt cá mềm, vị đậm, ngoài một xương sống lớn ở giữa thì hầu như không có xương dăm nhỏ, rất dễ ăn. Giá lại “mềm” hơn nhiều loại cá biển khác nên cá hố từ lâu được xem là món quen thuộc trên mâm cơm gia đình. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bình dân ấy là giá trị dinh dưỡng khiến nhiều loại cá đắt tiền cũng phải dè chừng.