Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Ngày hội này do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ( Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng núi phía Bắc. Đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà miền núi giai đoạn 2021-2025, thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa - kinh tế đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.

Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.

Thông tin nhanh về chương trình này, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy kết nối cung cầu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối bền vững.

" Bộ Công Thương luôn đồng hành cùng các địa phương trong việc đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và hướng tới xuất khẩu", ông Linh cho hay.

Theo ông Linh, ngày hội năm nay được tổ chức quy mô cấp vùng, hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản miền núi phía Bắc, tạo cầu nối cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường lớn hơn, đặc biệt là qua các kênh thương mại điện tử và phân phối hiện đại.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu; không gian trưng bày trên 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP là đặc sản địa phương, nông sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop sẽ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của Lai Châu như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, đông trùng hạ thảo, gạo Séng Cù, thịt sấy, miến dong, sâm đất... nhằm lan tỏa và giúp nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cả nước.

Ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, ở góc độ địa phương, ngày hội không chỉ mang ý nghĩa về mặt thúc đẩy kinh tế mà còn đậm đà bản sắc văn hóa. Đây là dịp để các tỉnh miền núi phía Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

