Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước
GĐXH - Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.
Ngày hội này do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ( Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng núi phía Bắc. Đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà miền núi giai đoạn 2021-2025, thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa - kinh tế đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Thông tin nhanh về chương trình này, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy kết nối cung cầu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối bền vững.
" Bộ Công Thương luôn đồng hành cùng các địa phương trong việc đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và hướng tới xuất khẩu", ông Linh cho hay.
Theo ông Linh, ngày hội năm nay được tổ chức quy mô cấp vùng, hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản miền núi phía Bắc, tạo cầu nối cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường lớn hơn, đặc biệt là qua các kênh thương mại điện tử và phân phối hiện đại.
Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu; không gian trưng bày trên 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP là đặc sản địa phương, nông sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ.
Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop sẽ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của Lai Châu như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, đông trùng hạ thảo, gạo Séng Cù, thịt sấy, miến dong, sâm đất... nhằm lan tỏa và giúp nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cả nước.
Ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, ở góc độ địa phương, ngày hội không chỉ mang ý nghĩa về mặt thúc đẩy kinh tế mà còn đậm đà bản sắc văn hóa. Đây là dịp để các tỉnh miền núi phía Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởngBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.
Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngành Công Thương cùng các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân.
Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 6/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫnBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ PusanBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.