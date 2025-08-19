MS 1028: Xót xa gia cảnh nam thanh niên 16 tuổi người Dao bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông
GĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.
Hoàn cảnh mà chúng tôi muốn kết nối đến những tấm lòng hảo tâm là em Đặng Văn Diễn, 16 tuổi - người dân tộc Dao ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, tỉnh Yên Bái. Trong căn phòng bệnh chật hẹp, chàng trai nhỏ bé ấy vẫn nằm lặng im, cơ thể chằng chịt ống dẫn lưu.
Tai nạn xe máy bất ngờ tuần trước đã khiến Diễn bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng hàm, mặt. Theo các bác sĩ, Diễn nhập viện trong tình trạng vỡ thành ổ mắt phải, chấn thương sọ não, vỡ cánh xương chậu, đụng dập phổi hai bên. Nguy hiểm hơn, Diễn còn bị chấn thương bụng kín, tổn thương gan, tụy, tá tràng.
Để giữ lấy sự sống, các bác sĩ đã phải tiến hành ca phẫu thuật cắt khối tá tụy. Hiện tình trạng của Diễn còn nặng, nhưng tiên lượng theo chia sẻ của bác sĩ vẫn còn khả quan. Điều lo lắng với gia đình lúc này là Diễn vẫn cần phải điều trị hồi sức và nội khoa lâu dài, chi phí điều trị tốn kém.
Gia đình Diễn thuộc diện vùng 3 đặc biệt khó khăn. Bố mẹ Diễn làm lao động tự do, thu nhập chỉ 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng. Diễn là con cả trong gia đình có 3 anh em. Vì điều kiện gia đình khó khăn, Diễn đã phải nghỉ học sớm, đi làm thuê cho chị họ để đỡ đần bố mẹ.
Vậy mà giờ đây, thay vì mang tiền về nhà, Diễn lại nằm một chỗ, trở thành nỗi lo lắng khôn nguôi của cả gia đình. Luôn túc trực bên giường bệnh của con là anh Đặng Văn Săn – bố của Diễn vừa lo cho sức khỏe của con, vừa về khoản kinh phí cần phải lo điều trị.
Để lo viện phí chữa cho Diễn, gia đình đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn được 40 triệu đồng. Số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu. Trong khi đó, chặng đường điều trị dài ngày phía trước, gia đình thuộc diện vùng 3 đặc biệt khó khăn như nhà anh chưa biết lấy đâu ra.
"Con còn nhỏ quá, nó chưa kịp làm được gì cho bản thân, cho gia đình. Chỉ mong nó qua khỏi, còn nợ nần, cha mẹ gánh được đến đâu thì gánh…" – người cha nghèo nghẹn ngào nói.
Nhìn Diễn thiêm thiếp trên giường, chúng tôi chợt thấy nghẹn lòng. Ở tuổi trăng tròn, lẽ ra Diễn vẫn được cùng các bạn tới lớp, mơ về tương lai tươi sáng, nhưng hoàn cảnh khiến em sớm thiệt thòi và giờ lại phải từng ngày giành giật lại sự sống bên giường bệnh.
Rời căn phòng bệnh khi Diễn vẫn còn lơ mơ nằm trên giường bệnh, chúng tôi mang theo một nỗi ám ảnh nặng trĩu: phía sau cậu bé ấy là cả một gia đình nghèo khó đang tuyệt vọng. Chúng tôi mong rằng, Diễn sẽ có được sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái để tiếp tục được điều trị, sớm quay về cuộc sống thường nhật.
Căn nhà tuềnh toàng của gia đình Diễn ở quê. Ảnh GĐCC
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Diễn - Mã số 1028 xin gửi về:
1. Em Đặng Văn Diễn ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1028
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1028
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0398852251
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1028
GĐXH – Tai nạn kinh hoàng do sét đánh trúng người khi đang phụ mẹ ngoài đồng khiến em Nguyễn Đình Lộc đang rất nguy kịch. Giờ đây tính mạng của em mong manh như sợi chỉ, rất cần sự chung tay của cộng đồng.