Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".
Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.
Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng căn hộ chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá chung cư rao bán tại đây cũng lập "đỉnh" khi dao động phổ biến từ 70 đến gần 135 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 63m2 tại dự án Vinhomes D'Capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 134,92 triệu đồng/m2.
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Tại phường Cầu Giấy cũng có số lượng rao bán căn hộ chung cư khá rầm rộ, giá chung cư tại đây hiện cũng đang dao động từ 80-160 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 82m2 tại dự án Sun Feliza Suites, đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 156,1 triệu đồng/m2.
Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Nghĩa Đô vẫn khá nhiều. Giá chung cư rao bán tại phường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 70 – 200 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 168m2, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô hiện đang được rao bán với giá 34 tỷ đồng, tương đương 202,38 triệu đồng/m2.
Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
