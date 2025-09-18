Choáng ngợp khi Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đeo trang sức có giá 'bằng mấy căn nhà'

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Trong "Chị ngã em nâng", phục trang không chỉ đóng vai trò tạo hình mà trở thành một phần trong ngôn ngữ kể chuyện – nơi từng món phụ kiện, từng chiếc váy hay ánh kim cương lấp lánh đều mang một thông điệp riêng về thân phận, tâm lý và tính cách của nhân vật. Từ hình tượng "giám đốc thẩm mỹ viện" của Lê Khánh đến sự chói sáng "nữ hoàng hàng hiệu" của Hoa hậu Như Vân, khán giả không chỉ xem một bộ phim, mà còn bước vào một "show diễn" thời trang điện ảnh chỉn chu đến từng chi tiết.

Lê Khánh "nên duyên" cùng Quốc Trường trong phim mới với cuộc sống thượng lưu.

Trong phim, Lê Khánh vào vai Hai Thương – Giám đốc một thẩm mỹ viện lớn, có gu thời trang sang chảnh, thời thượng và hào nhoáng. Không còn là hình ảnh dí dỏm, gần gũi quen thuộc, nhân vật lần này mang đến một Lê Khánh hoàn toàn mới, được xây dựng qua tạo hình tinh tế, giàu tính biểu tượng với hàng chục bộ trang sức tiền tỷ.

Tại buổi fitting đầu tiên ngày 18/05/2025, nữ diễn viên thử hàng chục bộ đồ hiệu kết hợp với đồng hồ đính kim cương, túi xách xa xỉ và trang sức tinh xảo. Chưa từng có một tạo hình nào của Lê Khánh khiến hậu trường xôn xao đến vậy – đẹp sắc sảo, sang trọng và khác biệt đến không nhận ra. Đến buổi fitting thứ hai (23/05), tại phim trường, tạo hình của Lê Khánh được nâng cấp mạnh mẽ: tóc giả hiện đại, lớp makeup sắc nét, trang sức dày đặc, khiến cô hóa thân hoàn chỉnh thành một nữ giám đốc đầy quyền lực.

Cô khoe nhẫn kim cương có giá trị lớn.

Ekip sản xuất phim đã không tiếc tay đầu tư cho phần hình ảnh, đặc biệt là phục trang và phụ kiện, để khắc họa một cách chân thực thế giới xa hoa, hào nhoáng mà nhân vật chính đang thể hiện. Mỗi món đồ, từ trang phục đến trang sức, đều được chọn lọc kỹ càng, thể hiện giá trị không chỉ về mặt vật chất mà còn mang tầng nghĩa nghệ thuật rõ rệt.

"Tôi cảm giác như mình đang đeo mấy căn nhà trên người vậy. Tai, cổ, tay – bên nào cũng gánh vật chất hết. Cuối phim, cơ thể lệch sang trái luôn vì toàn đeo kim cương", nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ. Nhưng chính sự "quá tải" ấy lại là chủ ý của stylist – khi trọng lượng phụ kiện cũng chính là ẩn dụ cho cái giá mà nhân vật phải trả để giữ lấy vẻ ngoài hào nhoáng.

Khán giả sốc trước sự đầu tư lớn của đoàn làm phim cho Lê Khánh.

Việc đầu tư hàng tỷ đồng cho phục trang, phụ kiện của nhân vật cho thấy đạo diễn Vũ Thành Vinh không đơn thuần muốn tạo hiệu ứng thị giác, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự đánh đổi giữa vẻ ngoài và bản chất, giữa hào quang và những điều bị che giấu sau nó. Chính sự "quá tải" ấy, xét đến cùng, là một lớp vỏ khác – tinh tế và có chiều sâu – để khắc họa thân phận và nội tâm nhân vật một cách sắc nét hơn.

Nếu Lê Khánh gây bất ngờ với màn lột xác thì Hoa hậu Như Vân lại là nhân tố tỏa sáng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong phim, Như Vân vào vai nữ đại gia - khách quen đồng thời là đối tác lớn của thẩm mỹ viện. Sau này, nữ đại gia đóng vai trò quan trọng khiến Thương rơi vào biến cố. Với vóc dáng chuẩn và thần thái sang chảnh, cô hóa thân thành hình tượng "nữ hoàng hàng hiệu" – nơi thời trang là tuyên ngôn quyền lực.

Hoa hậu Như Vân cũng có túi hàng hiệu sành điệu.

Từng bộ cánh mà Như Vân diện đều tinh xảo, form dáng ôm sát tôn đường cong cơ thể, chất liệu óng ánh kết hợp cùng clutch, giày cao gót và trang sức xa xỉ. Sự kết hợp ấy biến mỗi lần xuất hiện của nhân vật nữ đại gia thành tâm điểm. "Mỗi lần cô ấy bước ra, cả trường quay như ngưng thở. Ánh sáng, chuyển động, thần thái – tất cả đều hội tụ", stylist Trần Công Lịnh chia sẻ.

Mỗi lần cô bước ra đều khiến khán giả ngỡ ngàng vì quá giàu.

Một trong những phân cảnh đáng chú ý nhất là tại Bệnh viện Nam An, nơi Lê Khánh và Như Vân cùng diện loạt trang sức kim cương "lấp lánh đến mức gây tranh cãi". Ánh sáng phản chiếu từ các viên đá quý khiến ê-kíp hậu kỳ phải cẩn trọng trong việc điều chỉnh từng khung hình, đảm bảo không làm mất đi cảm xúc mà vẫn giữ được sự chân thực, đắt giá của tạo hình.

Phim của Lê Khánh, Quốc Trường được dát toàn hàng hiệu.

