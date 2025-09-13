Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.

"Chị ngã xem nâng" mới đây đã tung trailer mang đến cái nhìn cận cảnh về câu chuyện nội dung xuyên suốt phim, cũng là những biến cố xoay quanh 4 nhân vật chính.

Trailer mở đầu bằng khoảnh khắc vui đùa ngày bé của hai chị em. Thế nhưng ngay sau đó, khung hình chuyển sang khi cả hai đã trưởng thành nhưng lại bị chia cách bởi cánh cửa cùng những giọt nước mắt. Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình thương và khoảng cách, được đạo diễn Vũ Thành Vinh khéo léo thể hiện qua màu sắc, bối cảnh và ngôn ngữ điện ảnh. Bởi lẽ, máu mủ ruột rà luôn là sợi dây liên kết mạnh mẽ. Trailer đặt ra câu hỏi day dứt cho khán giả: Liệu sợi dây tình thân có đủ sức vượt qua những hiểu lầm và tổn thương để trở về bên nhau?

Không chỉ xoay quanh mâu thuẫn gia đình, trailer phim còn khai thác tuyến tình cảm của Thương (Lê Khánh) - Trường (Quốc Trường) và Âu (Uyển Ân) - Lực (Thuận Nguyễn). Mỗi người một cảnh, mỗi cuộc tình một niềm trái ngang. Những khác biệt ấy tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc sống.

Phân cảnh Lê Khánh ở dưới đáy hồ gây tò mò với khán giả.

Cuối trailer, nhịp phim được đẩy lên cao trào khi Thương chìm dưới đáy hồ sâu trong tiếng thét gào đau khổ của Lực - "Hai ơi, mở mắt ra đi…", khiến người xem tò mò về cái kết.

"Chị ngã em nâng" chọn khai thác góc nhìn của một cặp chị em mồ côi, phải làm điểm tựa cho nhau, chạm đến cảm xúc của khán giả một cách trọn vẹn nhất. Câu chuyện trở nên gần gũi hơn khi đặt trong bối cảnh của đô thị hiện đại, nơi người trẻ phải chật vật mưu sinh và cùng lúc gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em trai, những điều vốn thường bị mặc định là "bổn phận hiển nhiên" ở xã hội Á Đông. Hai Thương yêu em, nhưng cũng đầy tổn thương. Cô tức giận khi bị chính em trai chỉ trích, hụt hẫng khi mọi hy sinh chẳng được nhìn nhận.

Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó với màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Phân cảnh Lê Khánh nhập tâm vào diễn xuất.

Cô chia sẻ, vai Hai Thương là một thử thách lớn trong sự nghiệp bởi đây không đơn thuần là vai người chị hiền dịu, mà là một người phụ nữ bị dồn nén, nhiều lần tổn thương nhưng vẫn can trường để bảo vệ em mình. "Tôi phải sống cùng nhân vật, cảm nhận sự rạn nứt và tình thương của Hai Thương để có thể truyền tải chân thật nhất trên màn ảnh", nữ diễn viên tâm sự.

Sự kết hợp vô cùng ăn ý của các diễn viên hy vọng sẽ khiến khán giả bất ngờ ở các phân đoạn đòi hỏi tâm lý nặng. Bên cạnh đó, cả 4 diễn viên cũng cho thấy khả năng "tạo chemistry" ngọt ngào khi mang đến những mảnh ghép tình yêu đầy cảm xúc.

Để đạt được điều đó, dàn diễn viên phải tập trung cao độ, khai thác tâm lý nhân vật đến giới hạn. Bộ tứ chính dành nhiều thời gian cho việc tập thoại, diễn thử và cùng nhau đối thoại trong giai đoạn tiền kỳ nhằm tìm cảm xúc thật nhất cho những phân cảnh nặng.

Dù đã là một diễn viên kỳ cựu, Lê Khánh cũng phải thừa nhận rằng yêu cầu từ "Chị ngã em nâng" là quá khó, đến mức cô nhiều lần "lắc đầu ngao ngán" trước thử thách mà đạo diễn đưa ra.

Trong khi đó, Thuận Nguyễn lựa chọn cách sống trọn vẹn cùng nhân vật, giữ tâm lý suốt thời gian ghi hình và tuyệt đối không dám "thoát vai", sợ rằng một khi mất mạch cảm xúc thì sẽ khó lòng xây dựng lại.

Quốc Trường - Lê Khánh trong một phân cảnh tình cảm.

Ở phim trường, Quốc Trường gần như "ôm kịch bản" 24/7, tranh thủ từng phút để tập thoại. Anh thậm chí biến trợ lý riêng thành bạn diễn bất đắc dĩ, cùng vào vai để khai thác và đào sâu nhân vật.

Còn với Uyển Ân, cô dồn toàn bộ năng lượng cho vai Hải Âu, từ chối mọi lời mời công việc khác để tập trung tuyệt đối, bởi bản thân nhân vật đòi hỏi sự nhập tâm và tinh thần bền bỉ.

Chính sự nỗ lực bền bỉ, tập trung cao độ và sự hy sinh của dàn diễn viên đã tạo nên những thước phim chân thực, đong đầy cảm xúc, biến "Chị ngã em nâng" trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt đáng mong chờ trong năm.

Trailer với phân cảnh gây sốc của Lê Khánh trong "Chị ngã em nâng".

