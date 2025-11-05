Mới nhất
Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh

Thứ tư, 13:50 05/11/2025
GĐXH - Tháng 11/2025, bố cục phong thủy trong nhà có nhiều thay đổi. Chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương chia sẻ cách nhận biết vị trí tốt, cát lợi hay bất ổn để kích hoạt, hoặc hóa giải nhằm thu hút tài lộc, phúc lộc, an khang... cuối năm.

Vì sao cần biết vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11?

Tháng 11 dương lịch năm 2025, bố cục phong thủy trong nhà có nhiều biến chuyển đáng chú ý. Một số khu vực/ vị trí tốt lên, trong khi vài phương vị lại phát sinh năng lượng bất ổn cần hóa giải sớm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tài lộc của gia chủ. Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương cho biết, việc xác định đúng khu vực/ vị trí tốt – xấu trong nhà chính là cách chủ động “điều tiết dòng khí”, giúp duy trì sự an lành và thu hút may mắn trong giai đoạn cuối năm.

3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

GĐXH - Theo Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương, ngày Rằm tháng 9 có các lưu ý sau để gia chủ có được phúc đến, họa tan, vạn sự hanh thông, nhà đắc cát khí, vận trình như ý, ngũ phúc lâm môn cho gia đình. Ngày Rằm tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng thành kính với Tổ tiên.

Trong phong thủy, mỗi ngôi nhà đều có một “mạch sống” – dòng năng lượng âm dương luân chuyển khắp các cung vị. Khi mạch khí lưu thông, nhà ở trở thành nơi sinh tài, dưỡng phúc. Nhưng nếu khí bị nghẽn, năng lượng xấu tích tụ quá lâu, gia đạo dễ gặp bất an, công việc đình trệ, sức khỏe giảm sút.

Tháng 11/2025 là giai đoạn trường khí vận hành mạnh do sự dịch chuyển của các thiên tinh – những sao phong thủy mang năng lượng tốt, hoặc xấu. Bởi vậy, việc nắm rõ vị trí từng sao để kích hoạt hay hóa giải là rất cần thiết, giúp giữ cân bằng phong thủy cho toàn ngôi nhà.

Theo chuyên gia Master Phùng Phương, để xác định khu vực tốt – xấu, cần dựa vào chu kỳ vận hành của các sao trong tháng. Dưới đây là luận giải chi tiết và hướng dẫn dành cho tháng 11 dương lịch năm 2025.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 1.

1. Vị trí tốt - hướng Tây – Sinh khí

Tháng 11, sao Tứ Lục ngự tại hướng Tây, chủ về học hành, công danh và các mối quan hệ tốt đẹp. Khu vực này nên được kích hoạt bằng cây xanh, như trầu bà, lan ý hoặc phong lan. Đặc biệt, đặt Tháp Văn Xương tại đây sẽ giúp người học hành, thi cử hay làm công tác nghiên cứu được thuận lợi, hanh thông.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 2.

2. Vị trí tốt - hướng Tây Nam – Vượng khí

Hướng Tây Nam trong tháng 11 có sao Bát Bạch chiếu đến – ngôi sao chủ về tài lộc và thịnh vượng. Đây là vị trí thích hợp để đặt bàn thờ Thần Tài, hoặc sắp xếp không gian làm việc, phòng khách để thu hút khí tốt. Muốn tăng thêm may mắn, có thể an vị Bát Tụ Bảo – vật phẩm chuyên chiêu tài, tụ lộc, giúp tài chính ổn định, kinh doanh phát đạt.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 3.

3. Hướng Tây Bắc – Suy khí

Hướng này xuất hiện sao Tam Bích, vốn là sao gây thị phi, tranh chấp và mâu thuẫn. Khu vực Tây Bắc cần được giữ yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn và xung đột. Để hóa giải, có thể đặt tấm vải đỏ hoặc bài trí Ông Quản Gia Quản Tài, giúp ổn định năng lượng, quản lý tài chính và ngăn hao tán tiền bạc.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 4.

4. Hướng Nam – Vượng khí

Hướng Nam đón sao Lục Bạch, biểu trưng cho may mắn, thành công và danh vị. Đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các dự án, ký kết hay khởi sự công việc mới. Khu vực này nên được giữ sạch sẽ, sáng sủa, tránh đồ vật bừa bộn. Đặt Tỳ Hưu hoặc ngọc thiềm thừ tại đây giúp kích hoạt tài vận, thu hút cơ hội và may mắn bất ngờ.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 5.

5. Hướng Đông – Sinh khí

Sao Cửu Tử bay đến hướng Đông, mang năng lượng của sự thăng hoa, danh tiếng và thành công trong tương lai. Người làm sáng tạo, nghệ thuật hay truyền thông nên dành thời gian sinh hoạt tại khu vực này. Giữ cho hướng Đông thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên sẽ giúp sao Cửu Tử phát huy tối đa tác dụng, giúp công việc được công nhận và gặt hái thành quả xứng đáng.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 6.

6. Vị trí hướng Đông Bắc – Suy khí

Tháng này, sao Ngũ Hoàng – một trong những sao hung nhất – nhập vào hướng Đông Bắc. Đây là khu vực dễ phát sinh bệnh tật, rủi ro, hoặc hao tổn tài sản. Nên tránh đặt giường ngủ, bếp hoặc cửa chính tại khu vực này. Nếu buộc phải sử dụng, hãy giữ cho nơi này luôn yên tĩnh, không bật thiết bị điện tử công suất lớn.

Có thể an vị vật phẩm phong thủy phù hợp vào ngày giờ tốt để hóa giải, giúp giảm hung khí, tránh xung động mạnh.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 7.

7. Hướng Bắc – Tử khí

Hướng Bắc chịu ảnh hưởng của sao Thất Xích, hành Kim – sao Suy, mang năng lượng tổn thất, mâu thuẫn và dễ va chạm. Để tiết giảm tác động, khu vực này nên hạn chế sinh hoạt đông người.

Có thể đặt bình gốm hoặc chậu cây nhỏ để cân bằng ngũ hành, giúp tiết khí Kim, bảo vệ sức khỏe và các mối quan hệ trong nhà.

Vị trí tốt – xấu trong nhà tháng 11/2025: Master Phùng Phương hướng dẫn kích hoạt vượng khí, hóa giải hung tinh - Ảnh 8.

Ý nghĩa của việc nắm rõ khu vực tốt – xấu

Biết khu vực tốt – xấu không phải để lo lắng hay mê tín, mà để chủ động điều chỉnh và ứng dụng phong thủy như một công cụ cân bằng năng lượng. Giống như việc dự báo thời tiết giúp ta mang theo áo mưa trước khi trời đổ cơn giông. Hiểu về phong thủy giúp ta phòng tránh những tác động bất lợi trước khi bị ảnh hưởng đến đời sống.

Phong thủy là nói tới sự tương tác giữa con người và không gian sống. Khi biết cách kích hoạt khu vực tốt, hóa giải khu vực xấu, ngôi nhà trở thành nơi nuôi dưỡng phúc khí, hỗ trợ cho sức khỏe, công danh và hạnh phúc của cả gia đình.

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương: “Nhà là gốc của vận. Khi nhà an, thân tâm mới an. Khi thân tâm an, mọi sự sẽ hanh thông”. Phong thủy không phải mê tín – mà là nghệ thuật của sự cân bằng và chủ động. Khi hiểu và ứng dụng đúng, phong thủy giúp ta dẫn dắt năng lượng, mở lối an lành và thuận lợi cho cuộc sống. Tháng 11 này, nếu gia chủ chú tâm xem xét lại bố cục nhà, nắm rõ khu vực tốt – xấu và điều chỉnh đúng cách, thì vận khí cuối năm sẽ hanh thông, tài lộc dễ tụ, sức khỏe ổn định, tâm an mà phúc tự đến.

Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặtĂn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặt

GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...

Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uốngMột vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.




Ngọc Hà - Phùng Gia
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Khi nào thì nên dùng gạo vàng Thần tài

Khi nào thì nên dùng gạo vàng Thần tài

- 8 phút trước

GĐXH - Để việc thờ cúng đạt được hiệu quả tốt, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của gạo vàng Thần tài và công năng vật phẩm này mang lại trong bài viết dưới đây.

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

- 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều gia đình vẫn thắc mắc như nào là phong thủy bếp nhà chung cư, làm cách nào để bố trí gian bếp cho đắc tài lộc. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Tác hại của phòng ngủ không có cửa sổ, nhà không có cửa sổ ai cũng nên biết

Tác hại của phòng ngủ không có cửa sổ, nhà không có cửa sổ ai cũng nên biết

- 19 giờ trước

GĐXH - Thông thường phòng ngủ được thiết kế có cửa sổ để đón nguồn năng lượng tự nhiên mang lại sinh khí tốt. Tuy nhiên, có một số thiết kế phòng ngủ không có cửa sổ làm cho không gian trở nên chật hẹp, bí bách và ảnh hưởng về mặt phong thủy.

Cách đặt Thần tài – Thổ địa chuẩn phong thủy đem lại tài vận

Cách đặt Thần tài – Thổ địa chuẩn phong thủy đem lại tài vận

- 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều gia đình đều dành một chỗ riêng để thờ cúng Thần tài với mong ước may mắn, thịnh vượng. Nhất là các hộ kinh doanh, việc đặt bàn thờ Thần tài mang ý nghĩa hết sức linh thiêng, là lời cầu nguyện cho buôn bán tốt đẹp, sung túc.

Vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá phong thủy, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của gia đình

Vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá phong thủy, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của gia đình

- 23 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, dưới đây là một số hướng tối kỵ đặt bể cá mà gia chủ nên chú ý. Nếu đặt sai vị trí có thể dẫn đến nhiều điều không may, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như vận khí của các thành viên trong gia đình.

Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

- 1 ngày trước

GĐXH - Mới nhất là các chia sẻ liên quan đến penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 được Phương Anh - em của Ngân tiết lộ.

Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Đặt đầu giường theo phong thủy là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc của chính gia chủ và người thân trong gia đình.

Các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an

Các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bố trí phong thuỷ nhà đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc cho cả gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an.

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy nhà ở, những khoảng trống tưởng chừng vô hại trong không gian sống lại có thể làm thất thoát năng lượng tích cực, khiến tài vận suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa thuận của gia đình.

3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương, ngày Rằm tháng 9 có các lưu ý sau để gia chủ có được phúc đến, họa tan, vạn sự hanh thông, nhà đắc cát khí, vận trình như ý, ngũ phúc lâm môn cho gia đình. Ngày Rằm tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng thành kính với Tổ tiên.

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống

