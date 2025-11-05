Dọn dẹp sớm 6 cung vị cát tường này trong nhà để vận tài lộc, may mắn, phúc khí tự về
GĐXH - Bây giờ bắt đầu dọn dẹp 6 cung vị cát tường trong nhà thì cuối năm vận sẽ khởi, tài lộc, may mắn, phúc khí, thành công... tự về - cũng là bí quyết làm mới năng lượng cho ngôi nhà đón Tết.
6 cung vị cát tường nhà Việt theo phong thủy
Ngôi nhà với các chuyên gia phong thủy được coi như "cơ thể sống", nó có thể khỏe mạnh, cát tường, hay trì trệ – là do gia chủ chăm sóc và sắp xếp. Và thời điểm này, các gia đình nên tiến hành dọn dẹp dần 6 cung vị cát tường để chuẩn bị đón Tết 2026.
Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, ngoài lau chùi vật chất còn là hành trình "làm mới khí vận". Theo đó, phong thủy chính phái cho rằng mỗi ngôi nhà đều có 6 cung vị cát tường. 6 cung vị cát tường trong phong thủy gồm: Cung Thiên Mã, Đào Hoa, Thiên Lộc, Âm Quý Nhân, Dương Quý Nhân, Văn Xương (theo phong thủy phi tinh – huyền không học, phong thủy ứng dụng theo mệnh và đời sống).
1. Cung cát tường Thiên Mã
Cung Thiên Mã tượng trưng cho sự chuyển động, di chuyển cầu tiến, hành trình công danh, mở rộng cơ hội... Vì vậy, khu vực Thiên Mã trong nhà cần thông thoáng, nhiều ánh sáng, ít đồ cản trở thì người sống trong ngôi nhà mới có tinh thần chủ động, làm ăn thuận lợi, đi xa gặp may và trở về an lành.
Kích hoạt: Dọn dẹp làm sạch, mở cửa sổ cho gió vào, thay đổi một tấm rèm sáng màu, hoặc thêm vài vật nhỏ mang biểu tượng ngựa (hoặc hành Mộc) giúp năng lượng Thiên Mã lưu thông tốt hơn. Vị trí cung Thiên Mã tùy theo tuổi âm lịch (Chi năm sinh):
Chi năm sinh Cung Thiên Mã nằm tại hướng Tý, Thìn, Thân Dần (Đông Bắc) Dần, Ngọ, Tuất Thân (Tây Nam) Hợi, Mão, Mùi Tỵ (Đông Nam) Sửu, Tỵ, Dậu Hợi (Tây Bắc)
2. Cung cát tường Đào Hoa – hòa khí trong các mối quan hệ
Đào Hoa - ngoài biểu tượng tình yêu đôi lứa, còn là biểu tượng hài hòa các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác... Nếu cung này giàu sinh khí thì các mối quan hệ tự nhiên dễ đồng cảm, thấu hiểu hơn.
Kích hoạt: Đặt vào cung Đào Hoa bình hoa tươi, tạo góc sáng ấm, hay bức tranh có tính mềm mại ở hướng chính Nam giúp nuôi dưỡng năng lượng Đào Hoa "ấm người – vui tiếng". Vị trí cung Đào Hoa:
Chi năm sinh Hướng Đào Hoa Tý, Thìn, Thân Dậu (Tây) Dần, Ngọ, Tuất Mão (Đông) Hợi, Mão, Mùi Tý (Bắc) Sửu, Tỵ, Dậu Ngọ (Nam)
3. Cung Thiên Lộc – mạch sinh tài trong ngôi nhà
Theo dân gian, cung Thiên Lộc có ý nghĩa tăng nhân duyên, hòa khí, giúp người độc thân gặp đúng người, giúp người có gia đình hòa thuận, giao tế tốt, thu hút tài vận – công việc – sự nghiệp – khách hàng.
Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương giải thích, cung Thiên Lộc tượng trưng cho tài khí – nguồn lực và sự sung túc. Do đó, rất cần giữ cung này sáng sủa, thoáng khí, sạch sẽ, tài vận sẽ tự nhiên dồi dào.
Kích hoạt: Đặt lọ hoa tươi, tranh uyên ương, nước chuyển động nhẹ nhàng, ánh sáng dịu.
Dân gian thường đặt một chậu cây xanh tròn đầy, hay một vật trang trí mang tính "sinh" như thác nước nhỏ, bể cá, chậu cây thủy sinh kèm đèn sáng giúp dòng khí tài vận lưu thông.
Đồng thời, tránh đặt đồ cũ, đồ hư hỏng, đồ có màu xám, hay vật thể khô héo, thùng rác - nhất là đặt nhà vệ sinh ở đây.
4. Cung Âm Quý Nhân – sự trợ giúp vô hình
Âm Quý Nhân tượng trưng cho năng lượng che chở từ tổ tiên, phúc đức của gia tộc. Cung này thường được gắn với phòng thờ - nơi lưu giữ niềm tin và lòng thành kính.
Vì vậy, vị trí cung Âm Quý Nhân cần giữ bàn thờ sạch sẽ, hương thơm nhẹ. Đồng thời, mọi người giữ tâm an tĩnh thì năng lượng Âm Quý Nhân tự nhiên lan tỏa, giúp cả nhà may mắn, bình an, xua đi xui xẻo...
Kích hoạt: Bật đèn sáng, đặt hoa tươi, hoặc vật phẩm nhỏ bằng bạc, gốm trắng. Vị trí cung:
Chi năm sinh Hướng Âm Quý Nhân Tý, Thìn, Thân Mùi (Tây Nam) Dần, Ngọ, Tuất Hợi (Tây Bắc) Hợi, Mão, Mùi Dậu (Tây) Sửu, Tỵ, Dậu Sửu (Đông Bắc)
5. Cung Dương Quý Nhân – gặp người giúp đúng lúc
Cung Dương Quý Nhân là sự trợ giúp đến từ người thật, việc thật (như gặp đúng người mạnh mẽ, chủ động nâng đỡ trong công việc, chỉ đường trong cuộc sống...).
Nếu là khu vực làm việc, bàn học hay phòng khách thì cần giữ luôn sáng sủa, có điểm nhấn nhẹ (như chiếc đèn, khung ảnh hoặc vật thể ánh kim) để năng lượng quý nhân hiển lộ.
Dân gian kích hoạt vị trí này bằng cách đặt vật tượng trưng cho ánh sáng, mặt trời, hoặc vật phẩm màu vàng – đồng – đỏ. Vị trí cung:
Chi năm sinh Hướng Dương Quý Nhân Tý, Thìn, Thân Thân (Tây Nam) Dần, Ngọ, Tuất Dần (Đông Bắc) Hợi, Mão, Mùi Mùi (Tây Nam) Sửu, Tỵ, Dậu Tỵ (Đông Nam)
6. Cung Văn Xương – trí tuệ và danh vọng
Cung Văn Xương đại diện cho học hành, thi cử, công danh - cần được chăm sóc thì trí tuệ sẽ khai mở, tinh thần minh mẫn, học hành tấn tới, dễ đạt thành tựu, sự nghiệp hanh thông, tư duy sáng suốt, danh tiếng tăng trưởng...
Kích hoạt: Đặt bàn học, thư viện, đèn sáng, hoặc biểu tượng Văn Xương tinh (bút, sách, quả cầu pha lê). Với trẻ nhỏ, chỉ cần bàn học sạch, đủ sáng, và lời khích lệ ấm áp của cha mẹ - là cách nuôi dưỡng năng lượng Văn Xương. Vị trí cung:
Chi năm sinh Hướng Văn Xương Tý, Thìn, Thân Tây Bắc Dần, Ngọ, Tuất Tây Hợi, Mão, Mùi Đông Nam Sửu, Tỵ, Dậu Bắc
Lưu ý khi dọn 6 cung vị cát tường trong nhà
Trong quan niệm phong thủy, các cung vị cát tường trong phong thủy giống như sáu mạch năng lượng ngầm chảy quanh ngôi nhà — khi được khai mở đúng cách, sẽ giúp con người thuận lợi, khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Mỗi cung mang một sứ mệnh riêng: tài lộc, quý nhân, danh vọng, trí tuệ hay tình duyên.
Vì vị trí 6 cung cát tường rất dễ nhầm, cần tính toán kỹ và nên có chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn để gia chủ biết vị trí chính xác. Sau đó, chỉ cần giữ 6 cung vị cát tường sáng sủa, sạch sẽ, ấm áp, đầy sinh khí - chính là bí quyết để vận may, sức khỏe, mối quan hệ, tài vận... của gia đình thăng hoa.
Phong thủy nhà ở là nghệ thuật sắp đặt tâm thế và không gian sống hài hòa cùng vũ trụ. Cuối năm, các gia chủ chỉ cần dọn dẹp, sắp đặt sạch sẽ, phù hợp cho 6 cung vị cát tường trong nhà, gúp nhà an, tâm sáng, vận khí tự khởi – phúc tự về.
