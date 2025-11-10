Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý về
GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.
Vì sao trồng gừng lại tốt cho phong thủy?
Mấy năm nay chị Hòa – chủ một tiệm trà nhỏ ở Đà Lạt có thói quen mỗi năm trồng vài chậu gừng trước hiên nhà - theo hướng dẫn của một thầy phong thủy. Từ khi trồng gừng và có những chậu gừng phong thủy, chị thấy lòng mình an vui hơn, khách ghé quán lúc nào cũng đông, buôn bán thuận hòa, trong nhà không ai bị ốm vặt nữa.
Chia sẻ của chị Hòa là một bí mật thú vị của phong thủy nhà ở, chỉ mấy chậu gừng đặt đúng cách là mang tới sự ấm áp, khởi sinh dương khí, thu hút năng lượng tươi mới, tài lộc, an khang, phú quý về.
Theo Bác sĩ Đông y Phạm Anh Đào, trong Đông y gừng vừa ấm thân vừa ấm tâm. Gừng vị cay, tính ấm, có tác dụng tốt tới tỳ vị và phế. Trong nhà bếp, gừng là gia vị quen thuộc, làm dậy hương vị món ăn, khử mùi tanh, tăng tính ấm cho món ăn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nơi nào có gừng, nơi đó khí huyết dễ lưu thông, dương khí dồi dào – chính là mạch sống của sự hanh thông.
Theo quan niệm phong thủy, gừng thuộc hành Hỏa, mang năng lượng dương mạnh. Trong những tháng lạnh, hoặc khi gia trạch nặng nề hãy đặt vài chậu gừng quanh sân, góc bếp, hay gần cửa chính giúp tăng dương khí, hóa giải tà khí, kích hoạt tài lộc và sức khỏe. Trong phong thủy học, "ấm là sinh, lạnh là diệt." Và gừng chính là biểu tượng của sự ấm nóng, lưu thông và tái sinh.
Nhà có chậu gừng - đặc biệt là cây tự tay bạn trồng, nguồn năng lượng ấy như được "thở" vào không gian, giúp ngôi nhà đẩy lùi năng lượng trì trệ, uế khí. Đồng thời, chậu gừng giúp ngôi nhà gia tăng sinh khí, tạo môi trường ấm cúng, hòa thuận, giúp người trong nhà dễ ngủ, tinh thần tươi tắn... và thu hút vượng khí về - đặc biệt với người kinh doanh, hoặc làm nghề tự do.
Đặt chậu gừng ở đâu trong nhà là tốt?
Gừng dễ trồng, và vì là gừng phong thủy nên được chọn trồng trong chậu, ly cốc, bát thủy tinh... xinh xinh đẹp mắt. Cây gừng có tác dụng lọc khí nhẹ, hấp thu hơi ẩm và các chất bay hơi có hại trong không gian sống, giúp môi trường trong lành hơn. Vì vậy, nên đặt chậu gừng ở những vị trí phù hợp:
- Đặt chậu gừng ở nơi có ánh sáng nhẹ như ban công, hiên nhà, hay trong bếp sẽ giúp khí lưu thông, cân bằng âm dương trong nhà.
- Đặt chậu gừng ở hướng Đông Nam, hoặc chính Nam - 2 hướng thuộc Hỏa và Mộc, tương sinh với năng lượng của gừng.
- Người mệnh Thổ, hoặc Kim đặt chậu gừng ở bếp, hay gần cửa sổ có ánh sáng ấm giúp kích hoạt vận khí, tránh bị âm hàn bao phủ.
Quá trình trồng gừng bạn sẽ học được cách kiên nhẫn, chăm chút từng ngày. Mỗi mầm gừng nhú lên như một lời nhắc rằng "cái gì ấm thì sẽ sống, cái gì lạnh thì khô."
Có người trồng để cầu tài, có người chỉ trồng để ngắm cây xanh dương khí giữa nhà. Nhưng kỳ diệu khi trồng gừng với tâm sáng và bàn tay thiện thì cây cối cũng hồi đáp bằng năng lượng lành. Một chậu gừng nhỏ trên bàn ăn khiến bữa cơm thêm ấm áp; Một chậu ngoài cửa khiến người khác bước vào thấy nhẹ nhõm - đó không chỉ là phong thủy, mà là sự hòa điệu giữa tâm người và khí trời.
3 cách trồng gừng dễ mà hiệu nghiệm
Chị An Bình (Hà Nội) đã chơi gừng phong thủy nhiều năm nay, chia sẻ 3 cách trồng gừng đơn giản và thú vị rất dễ làm nhưng vẫn cần gia chủ có chút… kiên nhẫn.
Cách 1: Trồng gừng trên đất
Đầu tiên cần chọn mua những củ gừng mẩy (to tròn), nhiều mắt về để trồng. Hãy ngâm những củ gừng mẩy, nhiều đốt vào nước để qua đêm nhằm "đánh thức" củ gừng dậy.
Nếu trồng đất thì cần chọn mua loại đất tơi xốp ở các cửa hàng bán cây cảnh, về đổ vào những chậu định trồng gừng.
Sáng hôm sau thì giâm củ gừng đã ngâm nước qua đêm đó vào những chậu đất tơi xốp, tưới ẩm nhẹ.
Sau 7–10 ngày là mầm gừng nhú, có thể có lá.
Đợi cây đủ lớn thì nhổ lên, chuyển sang trồng thủy sinh để ngắm. Cách trồng gừng kiểu này cho củ mập, cây khỏe, dương khí mạnh nhất.
Cách 2: Trồng gừng thủy sinh
Cho củ gừng vào bình, hoặc tô (miễn giúp củ gừng chạm nước).
Thay nước định kỳ 2–3 ngày/lần. Hoặc xịt ẩm để củ luôn tươi.
Trồng gừng thủy sinh hợp với người thích sự nhẹ nhàng, thích quan sát gừng mọc rễ, nảy mầm trong nước. Rễ gừng trắng trong bình thủy/ hoặc nhựa trong suốt nhìn rất đẹp mắt, nên được những người "thiền cảnh" rất ưa thích.
Trồng gừng trải sỏi
- Xếp củ gừng vào chậu thủy sinh, trải lớp sỏi phủ kín mặt chậu.
- Đổ nước xấp xỉ mặt sỏi, rồi đặt chậu gừng vào nơi có ánh sáng nhẹ.
Cách trồng này gọn, sạch và khá đẹp mắt nhờ màu sắc xanh của gừng, màu sỏi trắng hay sỏi màu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cây gừng. Đặt chậu gừng trồng sỏi ở bàn làm việc hay phòng khách đều đẹp mắt. Mỗi khi làm việc mệt mỏi nhìn bình gừng trong lớp sỏi trắng, mầm xanh nhú lên – giống như biểu tượng "ngọc trong thạch" - tượng trưng cho vượng khí ẩn trong gian khó.
Gừng nở hoa là "nhà có lộc"
Nhiều người kể rằng, trồng gừng một thời gian thấy củ ra hoa nhỏ, màu trắng hồng, thơm nhẹ. Trong phong thủy, đó là điềm "Hỏa sinh Thổ" – báo hiệu gia đạo an ổn, công việc thuận lợi.
Hoa gừng cũng tượng trưng cho sự viên mãn, kết tinh của nỗ lực.
Nếu bạn chăm cây mỗi ngày, đừng bất ngờ khi năng lượng quanh mình cũng đổi khác – nhẹ hơn, ấm hơn, và dễ hút điều may mắn.
Trồng gừng phong thủy vừa là trang trí, vừa là nghi thức nhỏ của sự sống tỉnh thức. Khi bạn tự tay gieo mầm, chăm sóc, nhìn từng lá non nhú lên – chính là lúc bạn đang kích hoạt năng lượng dương trong chính mình. Và… như chị Hòa ở Đà Lạt bạn cũng sẽ thấy cuộc đời mình ấm áp, hanh thông hơn từ một chậu gừng nhỏ.
Lời khuyên nhỏ từ chuyên gia phong thủy
- Không trồng gừng đã bị thối, hay khô héo – vì năng lượng xấu sẽ làm giảm dương khí.
- Tránh đặt chậu gừng ở hướng Bắc (thuộc Thủy) vì Thủy khắc Hỏa.
- Khoảng 8-10 tháng sau trồng nên thay chậu.
- Sáng ra, nên chạm tay vào lá gừng, hít nhẹ hương cay nồng của nó - là một cách "hít khí dương", giúp tâm trí tỉnh táo và tinh thần lạc quan.
*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.
