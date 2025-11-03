3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

Giờ đẹp lên hương và 3 kiêng kị ngày Rằm tháng 9

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương (Phong thủy Phùng Gia) trong các khung giờ thì khung giờ đẹp nhất lên hương ngày Rằm tháng 9 là giờ Mão (5h - 7h). Ngày Rằm tháng 9 năm Ất Tỵ 2025 có 3 kiêng kị sau:

1. Tránh đi về hướng Tây – nơi có hao thần đáo tới – là hướng được các nhà phong thủy cho là dễ mang tới những trường khí bất ổn phát sinh ngoài dự kiến của gia chủ. Vì vậy, dù chỉ là di chuyển ngắn các gia chủ cũng nên cân nhắc chọn hướng khác, hoặc thời điểm cát lành để giảm bớt năng lượng xấu, ổn định vận khí.

Khi thiên thời và tránh được hướng xấu, vận khí ổn định thì người đi xa cũng ổn định, an toàn thận lợi hơn.

2. Ngày Rằm tháng 9 có sao Chủy chiếu tới. Sao Chủy liên quan tới lời nói, vấn để do miệng phát sinh. Do đó, các gia chủ cẩn trọng lời nói. Tránh tranh luận thị phi, buông lời sân si.

3. Ngày Rằm tháng 9 có nhiều hung tinh chiếu, các gia chủ nên kiêng động thổ, cưới hỏi, xây nhà cửa… và làm các việc lớn, đại sự.

Nếu đã chuẩn bị sẵn rồi thì hãy tạm hoãn sang ngày khác có vận khí tốt hơn để tránh hao tổn, trở ngại.

Nếu buộc phải làm nên lựa chọn phong thủy sư uy tín, tính toán kỹ để chọn giờ tốt.

Khung giờ đẹp nhất lên hương ngày Rằm tháng 9 là giờ Mão (5h - 7h). Ảnh Phong thủy Phùng Gia

Ngày Rằm cần lưu ý để thắp hương là phúc đến, họa tan, vạn sự hanh thông

Ngày Rằm hàng tháng (ngày 15 âm lịch) theo dân gian là nét văn hóa tâm linh thiêng liêng trong đời sống người Việt. Đó là thời điểm nhật nguyệt giao hòa, dương khí và âm khí gặp nhau, năng lượng vũ trụ mạnh mẽ hơn mọi ngày. Bởi vậy, nhiều gia đình chọn ngày Rằm để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an, hoặc làm lễ cúng Phật, Thần Tài.

Tuy nhiên, quan niệm phong thủy cho rằng, thắp hương đúng cách, tâm thành, không phạm cấm kị (trong đó có cấm kị phong thủy) mới được chứng giám. Sau đây là một số lưu ý trong các ngày rằm gia chủ cần nhớ để gia đạo bình an, tài vận suôn sẻ.

Bàn thờ cần luôn giữ sạch sẽ, gọn gàng. Ảnh internet

Thời điểm thắp hương và số nén nên thắp

Nhiều người cúng Rằm vào bất cứ lúc nào trong ngày. Nhưng các nhà phong thủy cho rằng, thời điểm tốt nhất để thắp hương là từ sáng sớm đến trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ) – khi dương khí đang vượng, năng lượng sáng trong, thuận lợi để gửi lời nguyện cầu đến chư Phật, Thần linh, Tổ tiên.

Nếu thắp hương sau 17 giờ chiều, dương khí đã giảm, âm khí bắt đầu thịnh, dễ chiêu mời năng lượng không lành vào nhà. Do đó, người dân nên chuẩn bị lễ từ sáng sớm, bao sái bàn thờ, sắp lễ chu đáo để cúng bái nhẹ nhàng, an tịnh.

Vào những ngày rằm, mùng 1 các gia chủ có thể thắp 1, hoặc 3 nén hương trên 1 bát nhang là được. Qua khói hương - cầu nối tâm linh chúng ta gửi lời nguyện cầu, mong ước để tôn thần, vũ trụ thấu hiểu, vì vậy cần cốt ở tâm thành. Theo dân gian, số nén hương nên thắp số lẻ – vì số lẻ thuộc Dương - tượng trưng cho sự sinh sôi và kết nối với cõi trên.

Mâm cúng mặn nên để riêng, không đặt lên bàn thờ. Ảnh internet

Giữ bàn thờ luôn sạch sẽ, không dùng đồ giả

Một bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm, vật phẩm cúng dường thanh khiết là nơi hội tụ sinh khí, điểm "kết nối" giữa người sống và thế giới tâm linh. Do đó:

- Trước ngày Rằm, bàn thờ phải được lau dọn sạch sẽ, thông thoáng. Nên dùng nước ấm pha gừng để bao sái, tẩy uế và làm ấm không gian thờ cúng.

Cẩn thận để tránh làm bát hương xê dịch. Nếu cần di chuyển, phải khấn xin phép trước.

Hoa dâng lễ nên là hoa tươi.

Quả cúng tươi rói, lành nguyên, không sứt, giập. Hương thắp nên chọn loại thảo mộc tự nhiên, không có khói độc, hóa chất.

Trong lúc thắp hương, điều quan trọng nhất là tâm người cúng an tịnh. Quá trình cúng không nói lời thô tục, không cãi vã, mắng mỏ ai – nhất là trước bàn thờ - vì năng lượng tiêu cực dễ làm đục nguồn khí trong nhà.

Nếu có trẻ nhỏ, nên tránh bé quanh quẩn chạy nhảy gần nơi thờ cúng.

Gia chủ chỉ cần đứng ngay ngắn, chắp tay khấn nguyện bằng tấm lòng chân thành, niệm ơn tổ tiên – đó đã là lễ lớn nhất.

Mỗi lần thắp hương là nghi thức và khoảnh khắc kết nối tâm linh giữa người sống với thế giới vô hình. Khi tâm sáng, khí trường trong nhà sẽ đổi khác – người trong nhà nhẹ lòng hơn, công việc thuận hơn, tài vận tự nhiên hanh thông.

Ngược lại, nếu làm qua loa, hoặc phạm cấm kị thì năng lượng trong nhà dễ bị rối loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí.

Nhiều người tin rằng có người "có lộc làm ăn", làm gì cũng thuận. Nhưng lộc không tự nhiên mà đến. Người có phúc khí là người có năng lượng dương mạnh – thường là người sống có tâm, biết kính trên nhường dưới, biết chăm lo bàn thờ, biết giữ đạo hiếu... Tới ngày Rằm tháng 9 hay bất kỳ ngày rằm, mùng 1 nào luôn giữ được lòng thành, bàn thờ sạch, hương thơm thanh, tâm yên – ắt phúc lành sẽ đến, người nhà tâm sáng, vận thông, thu hút lộc tài quanh năm.

Phong thủy tốt là kết quả của tâm thiện – trí sáng – hành đúng. Khi sống thuận đạo, trời đất tự xoay chiều mang đến cơ hội. Ngày Rằm tháng 9 âm lịch là thời điểm linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và thần linh.

Khi hương bén lửa nên phất nén lên phía trên cho tự tắt. hoặc dùng quạt giấy sạch phẩy nhẹ. Tránh thổi bằng miệng, hoặc vẩy hương xuống phía dưới. Không nên cắm thẳng trụ cắm hương vòng vào bát hương chính. Muốn cắm hương vòng cần dùng lư riêng để tránh nhiều tàn bén cháy làm xáo trộn năng lượng bàn thờ. Nếu cúng mặn (xôi, gà, thịt...), nên đặt mâm riêng, tránh để gần khu vực thờ Phật hoặc Thần linh. Trang phục cúng phải chỉnh tề, kín đáo. Lễ nhỏ cũng nên mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ – thể hiện lòng tôn kính.

