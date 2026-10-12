Chồng Thanh Lam chúc mừng con gái riêng của vợ trong ngày đặc biệt

Mẹ của Diva Thanh Lam xin lỗi con gái vì đòn roi ngày nhỏ GĐXH - Khoảnh khắc hai mẹ con Diva Thanh Lam cùng chia sẻ những câu chuyện dung dị nhưng đong đầy cảm xúc đã chạm đến trái tim của đông đảo người xem.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Thanh Lam gây chú ý khi đăng tải hình ảnh gia đình nhân dịp sinh nhật con gái Nguyễn Thiện Thanh. Khoảnh khắc có sự hiện diện của bốn thế hệ gồm: mẹ ruột Thanh Lam, nữ diva, con gái Thiện Thanh và cháu ngoại khiến nhiều người chú ý, đồng thời gợi câu chuyện về tình mẫu tử khi con gái nữ ca sĩ nay cũng đã trở thành mẹ.

"Con đã làm mẹ. Thật thú vị và thiêng liêng, hãy là một người mẹ tuyệt vời nha. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thiện Thanh", Thanh Lam viết. Lời chúc ngắn gọn chứa đựng tình yêu và sự động viên của người mẹ dành cho con gái.

4 thế hệ nữ nhà Thanh Lam chung một khung hình gây chú ý.

Ngay dưới bài đăng, bác sĩ Bùi Tiến Hùng - bạn đời của Thanh Lam, cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật Thiện Thanh. Sự quan tâm của ông dành cho con gái riêng của nữ ca sĩ góp thêm niềm vui trong ngày đặc biệt.

Bên cạnh lời chúc sinh nhật Thiện Thanh, nhiều đồng nghiệp của Thanh Lam như: Bằng Kiều, Mỹ Lệ,... cũng như người hâm mộ còn dành sự quan tâm cho khoảnh khắc các thế hệ cùng xuất hiện trong một khung hình: "Yêu thế, 4 thế hệ xinh đẹp! Chúc mừng sinh nhật cháu"; "Lời chúc ngọt ngào của mẹ tặng con", "Bốn thế hệ ngọt ngào",...

Ông xã Thanh Lam chúc mừng sinh nhật Thiện Thanh.

Thiện Thanh sinh năm 1996, là con gái của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô có giọng ca trong trẻo, từng nhiều lần hát cùng mẹ trên sân khấu.

Hồi tháng 1/2021, Thiện Thanh lên xe hoa với bạn trai Thăng Long. Con rể Thanh Lam cũng theo nghệ thuật, theo đuổi dòng nhạc thính phòng, mới tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh hiện dạy nhạc, điều hành một số trung tâm nghệ thuật. Thăng Long từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol do nhạc sĩ Quốc Trung làm giám khảo.

Thanh Lam và chồng cũ Quốc Trung có hai người con là Thiện Thanh và Đăng Quang. Sau nhiều năm "đường ai nấy đi", hiện tại cả Quốc Trung và Thanh Lam đều đã tìm được hạnh phúc mới. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và gặp gỡ nhau khi có dịp.