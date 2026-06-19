Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'
GĐXH - Nhân ngày sinh nhật, NSND Thanh Lam đã hạnh phúc bày tỏ những lời yêu thương và ý nghĩa dành cho người đặc biệt nhất của mình là chồng.
NSND Thanh Lam cho biết, khi bước sang tuổi mới, điều chị mong muốn không nhiều, đó là sự bình an trong tâm hồn, sức khỏe cho những người thân yêu và những ngày tháng được sống thật trọn vẹn. Chị mong mình đủ nhẹ nhàng để đón nhận mọi điều đến và đi, đủ yêu thương để gìn giữ những người thân yêu bên cạnh, đủ bao dung để buông bỏ những điều không còn xứng đáng và đủ biết ơn để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại.
Chị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời vì đã mang đến cả niềm vui lẫn những thử thách, để mỗi ngày bản thân được hoàn thiện hơn. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương mình, từ gia đình, bạn bè đến người đàn ông đã ở bên chị bằng tất cả sự chân thành và yêu thương. Chị đặc biệt cảm ơn anh vì món quà vô giá mà anh đã dành cho mình.
NSND Thanh Lam đón tuổi mới trong hạnh phúc và bình yên.
Bước sang tuổi mới, NSND Thanh Lam chia sẻ rằng điều chị mong mỏi nhất là cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng đi qua những mùa nắng gió của cuộc đời với một trái tim biết yêu thương, biết ơn và luôn hướng về những điều tốt đẹp.
Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp, NSND Thanh Lam hiện tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người bạn đời và vẫn giữ ngọn lửa đam mê với âm nhạc.
Ở tuổi 57, diva nhạc Việt được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Sau khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Thanh Lam tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi, xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc lớn và không ngừng làm mới bản thân.
Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc bên bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai xây dựng tổ ấm bình yên, giản dị tại Hà Nội. Thanh Lam từng chia sẻ rằng tình yêu và sự thấu hiểu của người bạn đời đã mang đến cho chị sự cân bằng, giúp chị thêm cảm hứng trong cuộc sống cũng như trên con đường nghệ thuật.
Không chỉ tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn, Thanh Lam còn liên tục ghi dấu ấn với các dự án âm nhạc mới. Đầu năm 2026, nữ nghệ sĩ đón tin vui khi album "Cuốn phim", thực hiện cùng nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, được trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam bình chọn. Đây được xem là một trong những dự án tâm huyết, đánh dấu sự sáng tạo không ngừng của nữ ca sĩ.
Trải qua nhiều biến cố, Thanh Lam hiện lựa chọn lối sống nhẹ nhàng, hướng đến sự bình an và những giá trị tích cực. Với chị, hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng mà đến từ sự biết ơn, tình yêu thương và niềm vui được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với âm nhạc, NSND Thanh Lam vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng công chúng. Cuộc sống viên mãn ở tuổi U60 cùng nguồn năng lượng tích cực giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục tỏa sáng và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ khán giả.
NSND Thanh Lam (sinh năm 1969 tại Hà Nội) là một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam. Chị nổi tiếng với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và có nhiều đóng góp quan trọng cho âm nhạc Việt Nam. Thanh Lam là diva đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và đã hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm.
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