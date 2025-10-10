Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều tra
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ định đến cơ quan làm việc thì bị vợ ngăn lại để cập nhật tình hình dư luận. Bà Nga lo lắng nói: "Người ta bảo thằng Xuân không thể ăn một mình được, còn nói đểu tôi rằng anh bao giờ viết đơn xin nghỉ để chạy tội. Có đứa còn nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi: Bao giờ anh nhà chị về đội bóng mới?".
Tại trụ sở ủy ban, bà Tuyết - Bí thư xã Tiên Phong chất vấn Chủ tịch xã Thứ về những chữ ký trong hồ sơ xây dựng. Ông Thứ khẳng định: "Tôi đã rà soát, ngoài cậu Xuân, 100% cán bộ không liên quan sai phạm". Tuy nhiên, khi bà Tuyết hỏi đến dự án giải phóng mặt bằng đường vành đai biển, ông Thứ ấp úng cho biết, đây cũng là phần việc do Phó chủ tịch Xuân phụ trách.
Bà Tuyết đưa ra tập giấy tờ yêu cầu kiểm tra lại. Sau khi đối chiếu chữ ký, ông Thứ bàng hoàng: "Sao lại có thể như thế này được? Chắc có nhầm lẫn hoặc ai đó giả mạo chữ ký của tôi. Cũng có thể tôi bận quá, chưa đọc kỹ mà đã ký".
Bí thư Tuyết nghiêm giọng yêu cầu ông phải giải trình bằng văn bản. Ông Thứ xuống giọng phân trần: "Tôi quá tin cấp dưới nên bị cậu Xuân che mắt. Có cách nào tháo gỡ không, chị?". Nhưng bà Tuyết khẳng định: "Ủy ban kiểm tra sẽ xác minh và xử lý. Nếu phát hiện anh có hưởng lợi từ các giấy tờ sai phạm này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
Ở một diễn biến khác, Linh "rô" bày tỏ với mẹ là Hồng Tơ sự nghi ngờ Trí là người hai mặt: "Nó vừa săn tin cho công an, vừa giúp lão Bằng theo dõi mẹ con mình". Hồng Tơ cho rằng con trai đang kiếm cớ để đuổi Trí, nhằm gom tiền cao chạy xa bay. Ngay sau đó, Linh cho người giả làm khách vu oan Trí ăn cắp tiền, lấy lý do này để đuổi anh khỏi nhà hàng.
Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Bằng đang bị thẩm vấn. Anh ta tỏ ra vô cùng khôn khéo, trả lời kín kẽ mọi câu hỏi. Khi được hỏi về chất lượng công trình sụt lún, Bằng nói: "Cả hai dự án đều do anh Xuân chỉ đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Tôi đã báo cáo nền đất yếu và đang lên kế hoạch khắc phục".
Về mối quan hệ với Hùng, Bằng giải thích: "Hùng có đến gặp tôi, than rằng vì ông Xuân ăn dày nên anh ấy khổ. Anh ấy nhờ tôi cho vay tiền khắc phục vụ tường trường mầm non đổ, nhưng chưa kịp giúp thì anh đã chết". Bằng còn kể thêm rằng Xuân từng tìm đến nhờ anh "giúp thỏa thuận đền bù" trong vụ cá bè chết hàng loạt.
Sau khi báo cáo vụ việc lên cấp trên, Thiếu tá Huy điều tra viên trực tiếp theo dõi vụ án đã xin rút khỏi chuyên án vì thấy mối liên hệ giữa vụ việc và người thân là anh rể mình. Quyết định này thể hiện bản lĩnh và sự chính trực của Thiếu tá Huy.
Tập 44 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 10/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
