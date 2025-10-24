Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh

Tưởng đau xương khớp, đi khám phát hiện u tế bào thần kinh

Khoảng gần 1 năm nay, chị L.T.M. (45 tuổi, Sơn La) xuất hiện tình trạng đau vùng cổ gáy, đau lan tê bì dọc theo cánh tay trái tăng dần. Chị M. nghĩ mình bị đau cơ xương khớp nên đã điều trị nội khoa - vật lý trị liệu tại địa phương nhưng không thuyên giảm.

Gần đây, tình trạng đau tăng lên, tê bì cả ngày, dùng thuốc giảm đau triệu chứng cải thiện ít. Thậm chí cơn đau khiến chị M. mất ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Chị M. quyết định đến PKĐK Medlatec Tây Hồ thăm khám. Tại đây, bác sĩ tiến hành khai thác tiền sử, khám lâm sàng và chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán.

Bệnh nhân có tiền sử mắc ung thư buồng trứng đã phẫu thuật. Trên siêu âm phần mềm phát hiện hình ảnh khối tổ chức vùng cổ trái, nghi ngờ có nguồn gốc từ rễ thần kinh.

Tổn thương phát hiện trên phim chụp MRI vùng cổ. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định thực hiện chụp MRI vùng cổ. Kết quả phát hiện hình ảnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C4/5, C5/6, C6/7 thể trung tâm, không chèn ép tủy và rễ thần kinh.

Đáng chú ý, trên phim chụp phát hiện tổn thương dạng đặc phần mềm vùng góc hàm trái, hướng đến nguồn gốc thần kinh, nghi ngờ liên quan đến nhánh thần kinh C2-3 cổ trái. Bệnh nhân được sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm đánh giá mô bệnh học, cho kết quả chẩn đoán xác định đó là theo dõi u tế bào Schwannoma.

U tế bào thần kinh là gì?

Schwannoma là những khối u hiếm gặp và chúng được phát sinh từ các tế bào schwann nằm trong vỏ bọc thần kinh. Tế bào Schwann là một loại tế bào thần kinh đệm trong hệ thần kinh ngoại biên, có chức năng chính là tạo ra bao myelin bao bọc sợi trục thần kinh, giúp tăng tốc độ dẫn truyền xung thần kinh.

Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ tái tạo các sợi thần kinh khi bị tổn thương và đóng vai trò trong việc nuôi dưỡng tế bào thần kinh. U tế bào schwann (schwannoma) thường được tìm thấy trong hệ thống thần kinh trung ương, tủy sống hoặc hệ thống các dây thần kinh ngoại biên của cơ thể.

Các triệu chứng của schwannoma thường xuất hiện khi khối u tác động trực tiếp vào bên trong của dây thần kinh hoặc khối u gây áp lực bên ngoài vào các mô, mạch máu và dây thần kinh gần đó.

Khi khối u tế bào schwann phát triển thì các triệu chứng bệnh sẽ biểu hiện rõ ràng hơn. Tùy thuộc vào vị trí của các khối u mà bác sĩ có thể xác định được khu vực nào trên cơ thể có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, kích thước khối u không phải là yếu tố chính gây ra một số triệu chứng bệnh.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh u tế bào thần kinh

Các triệu chứng của bệnh là khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của khối u cũng như mô bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số triệu chứng có thể gặp như:

- Sưng hoặc nổi u cục dưới da;

- Đau, tê bì hoặc rối loạn cảm giác;

- Khu vực bị ảnh hưởng bởi khối u thường yếu hoặc mất chức năng;

- Chóng mặt, mất thăng bằng cơ thể.

Tuyệt đối không chủ quan với dấu hiệu này

Hầu hết các khối u schwann không gây nguy hiểm đến tính mạng của người mắc phải. Tuy nhiên, mặc dù là u lành tính nhưng nếu khối u phát triển lớn sẽ chèn ép vào các cấu trúc xung quanh và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Theo thống kê, có khoảng 5% trường hợp mắc schwannoma phát triển thành u ác tính và được gọi là sarcoma mô mềm. Trong trường hợp chẩn đoán xác định là u ác tính thì người bệnh cần được can thiệp điều trị sớm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như đau vùng cổ vai gáy kéo dài, đau lan xuống tay, tê bì, yếu cơ hoặc cơn đau không thuyên giảm dù đã điều trị, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa sâu để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cần thiết.

Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả, đặc biệt với những bệnh lý hiếm gặp như u tế bào thần kinh.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị khi xuất hiện các triệu chứng đau mạn tính ở vùng cổ, lưng, vai gáy hay chi, vì đằng sau đó có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý tiềm ẩn phức tạp hơn cơ xương khớp thuần túy.

