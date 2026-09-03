Chuẩn bị phẫu thuật tuyến giáp, người phụ nữ 49 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh Von Willebrand hiếm gặp

Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho trường hợp mắc bệnh lý tuyến giáp kèm rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp.

Theo đó, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhân K.T.T (49 tuổi, ở TP.HCM) được chẩn đoán bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp, nghi ngờ ung thư và có chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và chuẩn bị cho ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh mắc bệnh Von Willebrand – một bệnh lý rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp. Đây là bệnh lý ảnh hưởng đến quá trình đông máu của cơ thể, khiến người bệnh có nguy cơ chảy máu kéo dài hoặc khó kiểm soát, đặc biệt trong và sau phẫu thuật.

Trước tình trạng này, người bệnh được khám tại bệnh viện chuyên khoa về huyết học và được chỉ định bổ sung yếu tố đông máu. Trước khi tiến hành phẫu thuật, người bệnh được xây dựng phương án điều trị và chủ động kiểm soát nguy cơ chảy máu với sự phối hợp giữa Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đồng thời, các chuyên khoa Huyết học, Ngoại khoa và Gây mê – Hồi sức được huy động để phối hợp điều trị.

Theo TS. Đỗ Tiến Dũng – Trưởng khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh Von Willebrand là bệnh lý rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp do thiếu hụt hoặc rối loạn chức năng của yếu tố Von Willebrand – một protein có vai trò quan trọng trong quá trình đông cầm máu. Người mắc bệnh có thể bị chảy máu kéo dài và khó cầm máu khi thực hiện thủ thuật, đặc biệt là phẫu thuật.

Đối với người bệnh T., bệnh lý tuyến giáp không phải vấn đề quá phức tạp nhưng bệnh Von Willebrand là yếu tố đặc biệt cần lưu ý vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phẫu thuật.

BSCKI Đỗ Trung Kiên – Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương - bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật - nhận định đây là trường hợp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ. Theo bác sĩ, việc đánh giá tình trạng đông máu, bổ sung các yếu tố cần thiết và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của cuộc phẫu thuật cũng như người bệnh.

Cũng theo BS Kiên, điều quan trọng với trường hợp này là phải phát hiện và đánh giá được nguy cơ chảy máu trước khi phẫu thuật, từ đó có sự chuẩn bị chủ động. Ê-kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ ngoại khoa, huyết học và gây mê đã phối hợp kiểm soát chặt chẽ tình trạng đông máu trước, trong và sau phẫu thuật, nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.

Để bảo đảm an toàn, ê-kíp điều trị cũng đã thực hiện truyền tủa lạnh trước, trong và sau phẫu thuật nhằm bổ sung các yếu tố cần thiết cho quá trình đông cầm máu.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp liên chuyên khoa và chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu ở người bệnh mắc bệnh đông máu hiếm gặp.

Sau phẫu thuật 4 ngày, tình trạng người bệnh ổn định, vết mổ diễn biến tốt, không ghi nhận tình trạng chảy máu bất thường, dẫn lưu đã được rút.

Đến ngày thứ 5, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà theo phác đồ của các bác sĩ.



