Người phụ nữ 69 tuổi phát hiện ung thư túi mật từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư túi mật khi đã có dấu hiệu bất thường

Vừa qua, Khoa Ngoại Tổng hợp (B3), Bệnh viện 19-8 tiếp nhận và điều trị cho một phụ nữ 69 tuổi được phát hiện ung thư túi mật giai đoạn tiến triển tại chỗ. Người bệnh nhập viện với các triệu chứng đau tức âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, đầy trướng bụng, khó tiêu, mệt mỏi và sụt cân nhẹ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang ghi nhận thành túi mật dày khu trú, không đều. Ranh giới giữa giường túi mật và nhu mô gan lân cận bị mất liên tục, nghi ngờ tổn thương đã xâm lấn vào nhu mô gan tại vùng hạ phân thùy IVb/V.

Kết quả thăm dò hình ảnh chưa ghi nhận tổn thương di căn xa sang các tạng khác hoặc xâm lấn các mạch máu lớn. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ nhận định tổn thương ác tính tại túi mật có dấu hiệu xâm lấn tại chỗ và chỉ định phẫu thuật với mục tiêu loại bỏ toàn bộ tổn thương cùng các vùng có nguy cơ bị xâm lấn.

Cần lưu ý, việc xác định chính xác giai đoạn ung thư túi mật cần dựa trên kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật, không chỉ dựa vào hình ảnh CT trước mổ. Vì vậy, nhận định T2/T3 ở thời điểm trước phẫu thuật chỉ mang tính chất định hướng.

Ảnh minh họa.

Cắt túi mật kèm một phần gan, vét hạch cuống gan

Để kiểm soát tổn thương và hướng tới diện cắt không còn tế bào u, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 tiến hành phẫu thuật cắt túi mật kèm phần nhu mô gan tại giường túi mật, tập trung vào vùng hạ phân thùy IVb và V theo chỉ định phẫu thuật.

Việc cắt phần gan tiếp giáp túi mật nhằm loại bỏ vùng nhu mô có nguy cơ bị tế bào ung thư xâm lấn trực tiếp. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng khi phẫu thuật ung thư túi mật có nghi ngờ xâm lấn sang gan.

Bên cạnh đó, các bác sĩ thực hiện nạo vét hệ thống hạch vùng cuống gan, bao gồm các nhóm hạch tại rốn gan và dọc theo các cấu trúc mạch máu, đường mật liên quan. Mục đích là đánh giá và kiểm soát nguy cơ lan tràn tế bào ung thư theo đường bạch huyết.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và diện cắt gan. Sau khoảng 5-7 ngày, sức khỏe người bệnh phục hồi tích cực, các chỉ số sinh hóa và chức năng gan ổn định, dịch dẫn lưu trong, vết mổ khô. Người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng và ăn uống trở lại.

Ung thư túi mật dễ bị nhầm với bệnh tiêu hóa thông thường

Theo các bác sĩ, ung thư túi mật thường không có triệu chứng đặc hiệu ở giai đoạn sớm. Một số biểu hiện như đau hoặc tức vùng hạ sườn phải, đầy bụng, khó tiêu, chán ăn có thể dễ bị nhầm với bệnh lý túi mật, sỏi mật hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Khi khối u phát triển, người bệnh có thể xuất hiện đau vùng hạ sườn phải, chán ăn, sụt cân, buồn nôn, vàng da hoặc các biểu hiện liên quan đến tình trạng tắc nghẽn đường mật. Tuy nhiên, triệu chứng và mức độ biểu hiện ở mỗi người có thể khác nhau.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là túi mật nằm sát gan nên khi khối u phát triển, ung thư có thể xâm lấn trực tiếp vào nhu mô gan hoặc các cấu trúc lân cận. Bệnh cũng có thể lan đến hạch vùng và các cơ quan khác nếu phát hiện ở giai đoạn muộn.

Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, đặc biệt là đau hạ sườn phải kèm chán ăn, sụt cân hoặc vàng da, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Ai có nguy cơ mắc ung thư túi mật?

Một số bệnh lý tại túi mật có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn, trong đó đáng chú ý là bệnh sỏi túi mật và tình trạng viêm túi mật mạn tính. Polyp túi mật có kích thước lớn hoặc tăng kích thước trong quá trình theo dõi cũng cần được bác sĩ đánh giá để xác định hướng xử trí phù hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả người có sỏi mật hoặc polyp túi mật đều sẽ phát triển thành ung thư. Nguy cơ và chỉ định can thiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, đặc điểm tổn thương, tốc độ phát triển, tuổi và các yếu tố nguy cơ đi kèm.

Vì vậy, người đã được phát hiện sỏi hoặc polyp túi mật nên tuân thủ lịch theo dõi của bác sĩ thay vì tự ý bỏ qua hoặc điều trị theo các phương pháp truyền miệng.