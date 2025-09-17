Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM
Sở hữu gần 40 ha cây xanh, mặt nước, 12 công viên chủ đề cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Green City định hình chuẩn sống "all-in-life" và kiến tạo một "Thành phố sống đầy" cho hàng nghìn gia đình trẻ đang tìm kiếm tổ ấm xanh, tiện nghi và cộng đồng văn minh tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.
Đô thị "all-in-life" đầu tiên tại Tây Bắc TP.HCM: Miền đất hứa của các gia đình hiện đại
Không còn cảnh kẹt xe, khói bụi mà chỉ có những mảng xanh bao quanh các tiện ích thời thượng, Vinhomes Green City mở ra một chuẩn sống mới - "all-in-life" - biến giấc mơ an cư của hàng nghìn gia đình trẻ thành hiện thực, giữa vùng đất đang vươn mình thành cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM.
Đại đô thị "all-in-life" - Nơi mọi tiện ích đều trong tầm đi bộ
Vợ chồng anh Minh và chị Lan (phường Gia Định, TP.HCM) từng nhiều năm băn khoăn về nơi an cư khi mỗi sáng phải "chiến đấu" với kẹt xe, khói bụi để đưa con đến trường, chiều về lại "giam mình" trong căn hộ chật chội, thiếu mảng xanh. Khát khao một không gian sống thoáng đãng, đủ đầy để kết nối và sẻ chia đã thôi thúc họ tìm kiếm một tổ ấm mới. Thông tin về Vinhomes Green City - đại đô thị đang hình thành tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM - lập tức thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng trẻ.
Trong lần đầu ghé thăm, họ choáng ngợp trước quy mô và tầm nhìn của dự án: một đại đô thị tích hợp tiên phong tại khu Tây Bắc, nơi hội tụ đầy đủ nhà ở chất lượng, trường học tiêu chuẩn quốc tế, công viên thoáng đãng, các tiện ích mua sắm, giải trí đa dạng… trong cùng một không gian xanh, sinh thái.
Điều khiến gia đình anh Minh tâm đắc nhất chính là không gian sống vượt xa "all-in-one". Dự án dành gần 40ha trên tổng diện tích 197ha cho cây xanh và mặt nước, tương đương 3,5 lần diện tích công viên Tao Đàn. Ngay trung tâm dự án là đại công viên hồ The Great Lake rộng 8ha - "trái tim xanh" của đô thị, nơi cư dân có thể chèo kayak, đạp vịt, đi dạo mỗi sáng hay chạy bộ lúc hoàng hôn.
Không chỉ vậy, dự án còn tích hợp 12 công viên sinh thái lớn nhỏ với những chủ đề độc đáo trải khắp các khu, từ vườn dưỡng sinh tĩnh tại, vườn cổ tích mộng mơ đến công viên thể thao năng động. Nhờ đó, mỗi cư dân sẽ được tận hưởng khoảng 9m2 cây xanh – mặt nước, gấp ba lần tiêu chuẩn quốc tế, mang đến bầu không khí trong lành hiếm nơi nào có được.
"Tôi chỉ mong hai con có một tuổi thơ đúng nghĩa: sáng tung tăng đạp xe dưới hàng cây rợp mát, chiều lại thảnh thơi thả diều bên hồ. Những điều tưởng chừng bình thường ấy giờ ở nội đô chật chội gần như không còn nữa", chị Lan chia sẻ sau khi đã chốt một căn tại dự án.
Tại Vinhomes Green City, cư dân mọi lứa tuổi đều có không gian riêng: các ông bà tản bộ tập dưỡng sinh ở Wellness Park, thanh niên rèn luyện thể thao tại Sportia Park, trẻ nhỏ nô đùa ở sân chơi chủ đề hay bể bơi phong cách resort ngay trong khuôn viên dự án. Một thành phố "sống đầy" hiện hữu qua từng khoảnh khắc đời thường, nơi mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực.
Không dừng ở mảng xanh vượt chuẩn, Vinhomes Green City còn tích hợp Vincom Mega Mall rộng 4ha - trung tâm mua sắm hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Bắc TP.HCM, quy tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế và trong nước. Song song, những tuyến phố thương mại mang đậm dấu ấn văn hóa quốc tế, như phố Trung Hoa rực rỡ hay phố Nhật Bản tinh tế, sẽ trở thành điểm hẹn mới cho cư dân và du khách.
"Ở nội đô, cuộc sống không chỉ gói gọn trong bốn bức tường. Còn ở Vinhomes Green City, mỗi ngày ở đây đều như một thước phim mới, đủ hứng khởi để bạn tận hưởng và từng khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm đáng giá chứ không chỉ là những ngày trôi qua buồn tẻ", vợ chồng anh Minh chị Lan chia sẻ.
An tâm xây tổ ấm, đón đầu cơ hội tương lai
Quyết định chọn Vinhomes Green City với vợ chồng anh Minh không chỉ vì tiện ích và môi trường sống, mà còn bởi niềm tin vào tương lai bền vững. Thương hiệu Vinhomes - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - là "bảo chứng vàng" về uy tín và chất lượng. Những đại đô thị như Ocean City, Vinhomes Grand Park… đều đã hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, nhịp sống - giao thương sầm uất, giá trị bất động sản tăng trưởng ấn tượng theo thời gian.
"Tôi đã nghiên cứu khá kỹ mô hình đô thị sinh thái rất thành công của Vinhomes trên cả nước và tin rằng Vinhomes Green City sẽ tiếp nối những gene trội ấy", anh Minh chia sẻ.
Hạ tầng khu vực Tây Bắc Sài Gòn đang "thay da đổi thịt" từng ngày giúp những khách hàng như anh Minh càng vững tâm với lựa chọn của mình. Nhiều công trình giao thông trọng điểm sắp hoàn thiện sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm TP.HCM cũng như đi các tỉnh lân cận. Trong đó, đường Vành đai 3 dự kiến thông xe năm 2026, tuyến cao tốc mới nối TP.HCM - Mộc Bài khởi công cuối 2025, metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chuẩn bị khởi động… Cả một "thảm đỏ" hạ tầng đang trải ra, hứa hẹn biến vùng đất Hậu Nghĩa - Đức Hòa thành cực tăng trưởng mới.
"Đầu tư vào Vinhomes Green City lúc này không chỉ để an cư mà còn đón đầu tiềm năng tăng giá vượt trội khi các tuyến đường lớn thông suốt. Khi dự án đi vào vận hành, lượng cư dân và du khách đổ về sẽ rất lớn, kinh doanh buôn bán chắc chắn thuận lợi", ông Thành Lợi, một nhà đầu tư từ TP.HCM, nhận định.
Hiện, các hạng mục nhà ở, hạ tầng kết nối và tiện ích điểm nhấn của dự án đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến bàn giao những sản phẩm đầu tiên từ cuối năm 2026. Với uy tín của Vinhomes, nhịp độ thi công khẩn trương và hạ tầng khu Tây Bắc TP.HCM đang bứt phá từng ngày, Vinhomes Green City không chỉ là chốn an cư mơ ước, mà còn là điểm đến lý tưởng cho thế hệ gia đình trẻ hiện đại muốn gia tăng giá trị tài sản bền vững.
