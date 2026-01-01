Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 - 4/1/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện dịp đầu năm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 1 - 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 - 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 - 4/1/2026

Lịch cúp điện Tân Thành

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Công Điền, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/01/2026 đến 15:30:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 7 xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/01/2026 đến 15:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lợi, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/01/2026 đến 15:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/01/2026 đến 16:30:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành; ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Nguyệt, Công Điền, Trung Cang xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phân ấp Trung Cang, xã Trần phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 15 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, ấp Cây Sộp xã Hồ Thì Kỷ, một phần ấp 5 xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau phần ấp 15 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Gỗ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 12:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh Ngang 1A, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh Ngang 2, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/01/2026 đến 14:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.