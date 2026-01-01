Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 1 - 4/1/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 1 - 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1 - 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1 - 4/1/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: - Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt (từ giáp Cty Thái Tân đến giáp Cty Đôi Trâu), Khu vực Hẻm 60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 02/01/2026 đến 12:45:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp Công ty Khang An đến giáp Công ty An Phú).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/01/2026 đến 13:30:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông - xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 17:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 - 4/1/2026.