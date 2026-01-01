Mới nhất
Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam

Thứ năm, 10:29 01/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ô tô điện được xem là rẻ nhất tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 58 triệu đồng, gây chú ý lớn trên thị trường xe đô thị cỡ nhỏ.

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 1.Ô tô điện giá 197 triệu gây sốt: Ưu đãi ‘khủng’, pin bền, tiện ích đầy đủ khiến dân tình xôn xao

GĐXH - Xe ô tô điện mini đang thu hút sự quan tâm lớn tại Việt Nam khi bước sang bản 2025 với giá bán hấp dẫn, ưu đãi cao và tùy chọn phiên bản đa dạng.

Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 2.

Mẫu ô tô điện này sở hữu 4 cửa mở sang 2 bên khá độc đáo. Ảnh: Tổng hợp


Wings EV vừa xác nhận thời điểm bàn giao mẫu Robin EV – chiếc ô tô điện được xem là rẻ nhất tại Ấn Độ.

Wings EV là startup có trụ sở tại Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Ở thời điểm hiện tại, hãng mới chỉ có một sản phẩm duy nhất là Robin EV – mẫu xe thuộc nhóm quadricycle, dòng phương tiện bốn bánh siêu nhỏ được phát triển riêng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Robin EV được thiết kế theo cấu hình 2+1 chỗ ngồi, gồm hai người lớn và một trẻ em. Cách bố trí này hướng tới các gia đình nhỏ hoặc người dùng cá nhân cần một phương tiện gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí để đi lại hằng ngày trong thành phố.

Điểm gây chú ý nhất của Robin EV nằm ở kích thước cực kỳ khiêm tốn. Xe chỉ dài 2,25 m, rộng 945 mm và cao 1.560 mm – tương đương không gian chiếm chỗ của một chiếc xe máy. So sánh thực tế cho thấy Robin EV chỉ nhỉnh hơn Honda ADV350 một chút (2.200 x 895 x 1.430 mm). Nhờ đó, mẫu xe điện này có thể xoay trở linh hoạt, dễ dàng đỗ xe trong điều kiện giao thông đông đúc và bãi đỗ hạn chế – bài toán nan giải tại các đô thị lớn của Ấn Độ.

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 3.

Robin EV sở hữu thiết kế nhỏ gọn, với khả năng di chuyển lên tới 100km. Cùng giá thành hấp dẫn, nếu mẫu xe này được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt. Ảnh: Tổng hợp


Robin EV được phát triển hoàn toàn từ đầu, sử dụng pin LFP dung lượng 5,6 kWh đặt dưới sàn xe. Thân xe cấu thành từ các tấm ốp sợi, bắt vít trực tiếp vào khung.

Theo nhà sản xuất, mẫu xe đã vượt qua các bài kiểm tra va chạm của ARAI (Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ) và đủ điều kiện để lưu hành hợp pháp.

Xe có 4 cửa, sử dụng mâm 12 inch, phạm vi hoạt động khoảng 90 km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt 64 km/h, khả năng tăng tốc từ 0–40 km/h trong khoảng 5 giây. Robin EV cũng có thể leo dốc 10 độ, đáp ứng tốt việc di chuyển trên cầu vượt và các tuyến đường dốc trong đô thị.

Thời gian sạc đầy pin từ 0–100% vào khoảng 5 giờ. Với 30 phút sạc, xe có thể đi thêm khoảng 10 km. Wings EV cho biết Robin EV được trang bị các giải pháp an toàn cơ bản như hệ thống làm mát thụ động cho pin và cảnh báo bằng âm thanh khi phát sinh lỗi hoặc sự cố.

Về vận hành, Robin EV sử dụng hai động cơ điện BLDC dẫn động bánh sau, cho tổng công suất khoảng 6 kW (tương đương 8 mã lực) – ngang một mẫu xe số phổ thông như Honda Wave Alpha. Tuy nhiên, mô-men xoắn cực đại lên tới 282 Nm, con số thậm chí vượt nhiều mẫu sedan cỡ trung, khi Toyota Camry chỉ đạt khoảng 206–250 Nm.

Giá xe ô tô Robin EV

Robin EV được phân phối với ba phiên bản gồm E, S và X, giá bán dao động từ 1,99 đến 2,99 lakh rupee, tương đương khoảng 58,3 – 87,6 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất X được trang bị điều hòa và có phạm vi hoạt động lớn hơn, hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị muốn sở hữu ô tô điện với chi phí chỉ ngang một chiếc Honda SH Mode.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 4.

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V


Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 5.

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 6.

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.



