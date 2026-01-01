Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

Từ ngày 1/7/2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân sẽ có sự điều chỉnh quan trọng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Điểm đáng chú ý là dù biểu thuế và thuế suất có thay đổi theo hướng giảm và đơn giản hóa, nhưng phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn được giữ nguyên như hiện hành. Điều này giúp người lao động dễ tiếp cận, dễ áp dụng và không gặp xáo trộn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới, biểu thuế lũy tiến từng phần được thiết kế lại theo hướng hợp lý hơn, giảm áp lực thuế cho nhóm người có thu nhập trung bình và khá. Cụ thể, số bậc thuế được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời khoảng cách giữa các bậc được nới rộng để tránh tình trạng thuế tăng đột ngột khi thu nhập chỉ nhích lên một mức nhỏ. Một số mức thuế suất cũng được điều chỉnh giảm, trong đó thuế suất 15% trước đây được hạ xuống còn 10%, còn mức 25% giảm xuống 20%.

Biểu thuế lũy tiến từng phần từ năm 2026.

Bên cạnh đó, thuế suất thấp nhất vẫn giữ ở mức 5%, áp dụng cho phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Thuế suất cao nhất là 35%, tuy nhiên chỉ áp dụng với phần thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng, thay vì trên 80 triệu đồng như quy định hiện hành. Việc nâng ngưỡng chịu thuế suất cao nhất được đánh giá là phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập hiện nay và góp phần giảm gánh nặng cho người lao động có thu nhập cao nhưng chưa đến mức rất cao.

Mặc dù biểu thuế thay đổi, cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công vẫn không thay đổi. Theo đó, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng. Để tính được thu nhập tính thuế, người nộp thuế cần xác định thu nhập chịu thuế, sau đó trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định.

Cụ thể, thu nhập chịu thuế là tổng các khoản thu nhập người lao động nhận được trong kỳ tính thuế sau khi đã loại trừ những khoản thu nhập được miễn thuế. Trên cơ sở đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng cách lấy thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ hợp pháp khác. Phần thu nhập còn lại sẽ được áp dụng thuế suất tương ứng theo biểu thuế lũy tiến từng phần mới từ năm 2026.

Có thể thấy, với việc giảm số bậc thuế và điều chỉnh thuế suất theo hướng hợp lý hơn, chính sách thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 không chỉ giúp cách tính trở nên đơn giản, dễ hiểu mà còn tạo thêm động lực cho người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc điều tiết thu nhập. Việc chủ động nắm rõ các thay đổi này sẽ giúp người lao động tính toán chính xác thu nhập thực nhận và có kế hoạch tài chính phù hợp trong thời gian tới.

