Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, biểu thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh theo hướng giảm số bậc và hạ một số mức thuế suất. Dù vậy, phương pháp tính thuế từ tiền lương, tiền công vẫn giữ nguyên, giúp người lao động dễ dàng áp dụng và chủ động tính toán nghĩa vụ thuế của mình.
Từ ngày 1/7/2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân sẽ có sự điều chỉnh quan trọng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Điểm đáng chú ý là dù biểu thuế và thuế suất có thay đổi theo hướng giảm và đơn giản hóa, nhưng phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn được giữ nguyên như hiện hành. Điều này giúp người lao động dễ tiếp cận, dễ áp dụng và không gặp xáo trộn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Theo quy định mới, biểu thuế lũy tiến từng phần được thiết kế lại theo hướng hợp lý hơn, giảm áp lực thuế cho nhóm người có thu nhập trung bình và khá. Cụ thể, số bậc thuế được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời khoảng cách giữa các bậc được nới rộng để tránh tình trạng thuế tăng đột ngột khi thu nhập chỉ nhích lên một mức nhỏ. Một số mức thuế suất cũng được điều chỉnh giảm, trong đó thuế suất 15% trước đây được hạ xuống còn 10%, còn mức 25% giảm xuống 20%.
Bên cạnh đó, thuế suất thấp nhất vẫn giữ ở mức 5%, áp dụng cho phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Thuế suất cao nhất là 35%, tuy nhiên chỉ áp dụng với phần thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng, thay vì trên 80 triệu đồng như quy định hiện hành. Việc nâng ngưỡng chịu thuế suất cao nhất được đánh giá là phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập hiện nay và góp phần giảm gánh nặng cho người lao động có thu nhập cao nhưng chưa đến mức rất cao.
Mặc dù biểu thuế thay đổi, cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công vẫn không thay đổi. Theo đó, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng. Để tính được thu nhập tính thuế, người nộp thuế cần xác định thu nhập chịu thuế, sau đó trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định.
Cụ thể, thu nhập chịu thuế là tổng các khoản thu nhập người lao động nhận được trong kỳ tính thuế sau khi đã loại trừ những khoản thu nhập được miễn thuế. Trên cơ sở đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng cách lấy thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ hợp pháp khác. Phần thu nhập còn lại sẽ được áp dụng thuế suất tương ứng theo biểu thuế lũy tiến từng phần mới từ năm 2026.
Có thể thấy, với việc giảm số bậc thuế và điều chỉnh thuế suất theo hướng hợp lý hơn, chính sách thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 không chỉ giúp cách tính trở nên đơn giản, dễ hiểu mà còn tạo thêm động lực cho người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc điều tiết thu nhập. Việc chủ động nắm rõ các thay đổi này sẽ giúp người lao động tính toán chính xác thu nhập thực nhận và có kế hoạch tài chính phù hợp trong thời gian tới.
Hành trình từ nông trại Viva đến thị trường tỷ dân: Đưa cà phê Việt lên bản đồ thế giớiSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Ngành cà phê và F&B đang tái định hình theo hướng minh bạch nguồn gốc, bền vững…, ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn kể câu chuyện từ chính nông trại của mình.
Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung QuốcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Cam Cao Phong được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon, ngọt đậm. Tuy nhiên, để mua được hàng chuẩn không phải ai cũng có kinh nghiệm, vậy làm thế nào để phân biệt được cam Cao Phong và cam Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 1/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV chạy điện vừa ‘trình làng’ với sức mạnh 116 mã lực, pin dung lượng lớn, phạm vi di chuyển ấn tượng và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, sẵn sàng thách thức Kia Sonet và Toyota Raize.
Chi tiết Hyundai Grand i10 giá 151 triệu đồng trang bị tiện nghi, tính năng an toàn cao, rẻ chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Phiên bản mới của Hyundai Grand i10 vừa chính thức trình làng với giá rẻ ngang ngửa xe Honda SH chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có kinh tế eo hẹp, đặc biệt là người chạy xe dịch vụ.
Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm hơn 7 triệu đồng trong một tuần.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 1 - 4/1/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cuối tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Từ gian bếp nhỏ của người phụ nữ vùng cao, bánh quả cọ – thức quà mộc mạc đậm hương núi rừng, đang dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Với giá bán chỉ từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, bánh quả cọ ở Tuyên Quang luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi khi vào mùa.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau từ hôm nayBảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước
GĐXH - Vietcombank, VietinBank, Agribank và hàng loạt ngân hàng thương mại đều đã thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 1/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.