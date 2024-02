Chung cư cũ ngoại thành Hà Nội 'rần rần' vượt ngưỡng 50 triệu đồng/m2, khách nghe xong không dám xem nhà

Năm 2024, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm như thế nào? GĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024.

Ngày 29/2, chia sẻ với phóng viên Gia đình và Xã hội, chị Đặng Thị An (30 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết, nhiều tháng nay, vợ chồng chị An thường xuyên tìm hiểu, theo dõi và tham khảo giá căn hộ chung cư ở cách xa trung tâm, như: Chung cư Hateco (ở Phương Canh, Nam Từ Liêm), chung cư Gemek1 (xã An Khánh, huyện Hoài Đức), Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hoàng Mai) hoặc chung cư Xuân Mai (ở Yên Nghĩa, Hà Đông), chung cư CT7 Dương Nội (KĐT Dương Nội, Hà Đông)…



Theo chị An, mang theo tâm lý giá chung cư xa trung tâm giá tốt hơn và vợ chồng trẻ như chị An chỉ cần cố gắng thêm nữa là có thể sở hữu không gian sống tiện nghi cho riêng mình. Thế nhưng, vợ chồng chị An không khỏi sốc vì giá tăng quá "chóng mặt".

Theo chị An, hiện nay, một căn hộ 52m2 tại nhà chung cư Hateco Xuân Phương đang được rao với giá 2,6 tỷ đồng, tương đương hơn 50 triệu đồng/m2. Ảnh: NVCC

Chị An cho biết, năm 2018, mặc dù chưa xác định sẽ làm việc lâu dài và lập gia đình, ở lại Hà Nội nhưng chị An vẫn theo dõi giá chung cư. Thời điểm đó, chung cư Hateco Xuân Phương (ở Phương Canh, Bắc Từ Liêm) vừa hoàn thành xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động.

"Thời điểm đó, một căn hộ 58m2 với 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, giá chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ có diện tích 64m2 là 1,4 tỷ đồng. Sau đó, giá nhích dần lên khoảng 100 triệu đồng/căn. Thế nhưng, sau hơn 5 năm, giá nhà ở đây tăng vọt lên hơn 2,5 tỷ đồng. Đơn cử như căn hộ 52m2 đang được rao bán 2,6 tỷ đồng, tương đương với 50 triệu đồng/m2", chị An cho hay.

Cũng theo chị An, không chỉ chung cư Hateco Xuân Phương, các chung cư khác tại Dương Nội, Hà Đông hoặc Hoàng Liệt, Hoàng Mai, mức tăng cũng tương đương.

Đơn cử, 3 tòa chung cư tại cụm chung cư CT7, KĐT mới Dương Nội cũng đang được chủ nhà, môi giới rao bán 2,2 tỷ đồng/căn 52m2, tương đương hơn 40 triệu đồng/m2.

Với giá căn hộ chung cư tăng chóng mặt, không ít gia đình trẻ ở Hà Nội không muốn dành thêm thời gian để xem căn hộ. Thay đó, phương án thuê nhà là lựa chọn tối ưu.

Chị An cho biết: "Tại khu đô thị mới Dương Nội có nhiều tiện ích như bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện Nhi Hà Nội, 2 trường đại học, trường tiểu học và THCS công lập, khu công viên, trung tâm thương mại và gần trục vành đai 4 nên giá tăng càng nhanh. Hơn nữa, những căn hộ ở khu vực này rất khan hàng. Gần như không có ai bán để mua, hoặc có căn vừa rao là có khách xem nhà cọc tiền luôn".

Tương tự, anh Đặng Văn Thành (34 tuổi, ở Hà Đông) cho biết, mặc dù công việc của anh phải đi lại giữa Hà Đông – Hoàng Mai, quãng đường hơn 20km đến nơi làm việc nhưng vì vợ đang là giảng viên trường Đại học Phenikka nên anh Thành vẫn lựa chọn trú tại Dương Nội để thuận tiện cho công việc của vợ.

Anh Thành cho biết: "Một căn hộ chung cư cũ hơn 50m2 tại Hà Đông, nếu không có 2 tỷ, rất khó để mua được. Không chỉ giá căn hộ tăng, mà giá thuê căn hộ tại Hà Đông cũng tăng rất nhanh, cứ 6 tháng, mức tăng thêm khoảng 500.000 đồng. Nếu năm 2021 tôi thuê căn hộ 57m2 tại đây với mức giá 6 triệu đồng thì thời điểm này (3/2024), giá thuê căn hộ của chúng tôi đã tăng đến 7,5 triệu đồng/tháng".

Ghi nhận của phóng viên, không chỉ căn chung cư cũ ở nội thành tăng giá mà các chung cư cũ ở ngoại thành như Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì… giá cũng tăng đột biến.

Đơn cử, như tại chung cư Gemek1 (xã An Khánh, huyện Hoài Đức), nếu tháng 7/2023, giá bán 28-30 triệu đồng/m2 tùy căn, thì thời điểm hiện nay, nhiều căn được môi giới "hét" giá lên 39-42 triệu đồng/m2/tùy căn.

Theo chuyên gia bất động sản, hiện nay, các căn hộ chung cư phía Tây ngoại thành Hà Nội tăng giá khá nhanh.

Tưởng chừng tìm căn hộ cũ sẽ được giá rẻ hơn nhưng sau khi tham khảo giá nhà, không ít người trẻ đã thở dài, tỏ ra ngao ngán. Thậm chí là sau khi biết giá, đã không muốn dành thêm thời gian để đi xem nhà.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, thị trường bất động sản đang vận hành theo cơ chế thị trường. Nếu cung đủ cầu thì giá sẽ giảm, còn ngược lại, cung mà không đủ cầu, giá sẽ tăng.

Hiện nay, các căn hộ chung cư phía Tây ngoại thành Hà Nội thời gian qua tăng giá khá nhanh.

Còn tại các khu vực được cho là xa trung tâm như Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh... giá nhà liên tục tăng giá trong những năm gần đây xuất phát từ yếu tố hạ tầng.

Theo ông Điệp, vài năm trở lại đây, Hà Nội xây dựng nhiều dự án cao tốc, đường vành đai, các cây cầu vượt sông Hồng... đã làm cho khả năng kết nối giữa các khu vực này với trung tâm ngày càng thuận lợi, qua đó khiến bất động sản tăng giá.

Mặt khác, ông Điệp cũng nhìn nhận, sự tăng giá không ngừng cũng xuất phát từ việc mua đi bán lại căn hộ trên thị trường, trong bối cảnh nguồn cung thấp, đã khiến cho giá chung cư vượt quá giá trị thực tế.

