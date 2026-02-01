Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

Chủ nhật, 10:28 01/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.

Chủ nhân của ngai vàng "Vua Tiếng Việt" tuần này là chị Nguyễn Phượng Vi (42 tuổi), hiện là nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Vốn là một cử nhân kế toán có tính cách hướng nội, sở thích tỉ mẩn với các món đồ thủ công như móc len thú bông hay làm mô hình DIY, việc chị Phượng Vi đăng ký tham gia chương trình đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng.

&quot;Vua Tiếng Việt&quot; thứ 2 của mùa 5 vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai? - Ảnh 1.

Người chơi Nguyễn Phượng Vi trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5. Ảnh VTV

Trong chương trình "Vua Tiếng Việt" đã được phát sóng, ngay từ những vòng đầu, người chơi Nguyễn Phượng Vi đã chứng minh mình là một đối thủ "đáng gờm" với kiến thức ngôn ngữ vững chắc. Ở vòng Phản xạ, chị dẫn đầu với 13/14 câu trả lời đúng. Ngay sau đó, người chơi vượt qua thử thách với 13 điểm để ghi tên mình vào vòng tiếp theo, rồi khẳng định sự áp đảo tuyệt đối khi giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 5-0.

Vua Tiếng Việt thứ 2 của mùa 5 đã được tìm ra! - Ảnh 2.

Người chơi Nguyễn Phượng Vi đã thể hiện xuất sắc ngay từ vòng đầu. Ảnh VTV

Bước vào vòng Soán ngôi, kịch tính được đẩy lên cao trào khi chị đối mặt với các mốc tiền thưởng lớn. Ở những khoảnh khắc mang tính quyết định, dù MC đã nhiều lần đưa ra lời khuyên dừng lại để bảo toàn số tiền thưởng, chị Phượng Vi vẫn kiên định lựa chọn đi tiếp. Nữ người chơi chia sẻ chị muốn chơi hết mình để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Chặng đường đi tới ngai vàng của chị Vi không hề dễ dàng khi liên tục gặp thử thách về thời gian. Tại câu hỏi số 3 (mốc 10 triệu) và số 4 (mốc 20 triệu), chị đều đưa ra đáp án đúng ở những giây cuối cùng của lượt 15 giây sau, nhận 1/2 số tiền thưởng theo quy định.

Đến câu hỏi số 6 (mốc 80 triệu), kịch bản cũ lặp lại khi chị tiếp tục trả lời đúng ở lượt 15 giây sau, giữ nguyên mức thưởng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sự bùng nổ đã xảy ra ở câu hỏi số 7, đưa mức thưởng lên 160 triệu đồng.

Vua Tiếng Việt thứ 2 của mùa 5 đã được tìm ra! - Ảnh 3.

Trả lời đúng câu số 8 ở vòng Soán ngôi đã mang về giải thưởng 160 triệu đồng cho người chơi Nguyễn Phượng Vi. Ảnh VTV

Tại câu hỏi số 8 – mốc quan trọng nhất (320 triệu đồng), chị Phượng Vi một lần nữa chứng minh bản lĩnh khi đưa ra đáp án chính xác ở 15 giây sau. Theo luật chơi, chị nhận được 1/2 số tiền thưởng tương ứng, chính thức trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.

Sau giây phút đăng quang, tân "Vua Tiếng Việt" Nguyễn Phượng Vi tiết lộ, dù trong đầu từng có lúc "lăn tăn" giữa việc dừng lại hay đi tiếp, nhưng nhờ sự khích lệ nhiệt tình từ Ban cố vấn và khao khát được chinh phục thêm nhiều câu hỏi, chị đã quyết tâm đi đến cùng. Bên cạnh đó, chị cũng gửi lời cảm ơn các bạn chơi đã tạo điều kiện để chị có cơ hội chiến thắng ở những vòng thi trước.

"Tử chiến trên không" được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

GĐXH - Từ ngày 3 - 22/2 sẽ diễn ra đợt trình chiếu một số bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Cùng chuyên mục

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Miss Multicultural World 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến quy tụ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu tại Táo Xuân Bính Ngọ 2026, thay cho Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa cùng chia sẻ từ đạo diễn cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong chương trình năm nay.

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm, Mạnh Trường thể hiện sự xúc động khi nhìn lại hành trình dài sau khi "Lằn ranh" kết thúc.

Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?

Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trần Phương Thảo nhận tương tác khá cao khi giới thiệu quê hương Hải Phòng trong phần thi Người đẹp truyền thông tại Miss World Vietnam 2025.

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 3 - 22/2 sẽ diễn ra đợt trình chiếu một số bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Xem - nghe - đọc
Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Giải trí
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc
Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top