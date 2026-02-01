'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?
GĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.
Chủ nhân của ngai vàng "Vua Tiếng Việt" tuần này là chị Nguyễn Phượng Vi (42 tuổi), hiện là nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Vốn là một cử nhân kế toán có tính cách hướng nội, sở thích tỉ mẩn với các món đồ thủ công như móc len thú bông hay làm mô hình DIY, việc chị Phượng Vi đăng ký tham gia chương trình đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng.
Trong chương trình "Vua Tiếng Việt" đã được phát sóng, ngay từ những vòng đầu, người chơi Nguyễn Phượng Vi đã chứng minh mình là một đối thủ "đáng gờm" với kiến thức ngôn ngữ vững chắc. Ở vòng Phản xạ, chị dẫn đầu với 13/14 câu trả lời đúng. Ngay sau đó, người chơi vượt qua thử thách với 13 điểm để ghi tên mình vào vòng tiếp theo, rồi khẳng định sự áp đảo tuyệt đối khi giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 5-0.
Bước vào vòng Soán ngôi, kịch tính được đẩy lên cao trào khi chị đối mặt với các mốc tiền thưởng lớn. Ở những khoảnh khắc mang tính quyết định, dù MC đã nhiều lần đưa ra lời khuyên dừng lại để bảo toàn số tiền thưởng, chị Phượng Vi vẫn kiên định lựa chọn đi tiếp. Nữ người chơi chia sẻ chị muốn chơi hết mình để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.
Chặng đường đi tới ngai vàng của chị Vi không hề dễ dàng khi liên tục gặp thử thách về thời gian. Tại câu hỏi số 3 (mốc 10 triệu) và số 4 (mốc 20 triệu), chị đều đưa ra đáp án đúng ở những giây cuối cùng của lượt 15 giây sau, nhận 1/2 số tiền thưởng theo quy định.
Đến câu hỏi số 6 (mốc 80 triệu), kịch bản cũ lặp lại khi chị tiếp tục trả lời đúng ở lượt 15 giây sau, giữ nguyên mức thưởng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sự bùng nổ đã xảy ra ở câu hỏi số 7, đưa mức thưởng lên 160 triệu đồng.
Tại câu hỏi số 8 – mốc quan trọng nhất (320 triệu đồng), chị Phượng Vi một lần nữa chứng minh bản lĩnh khi đưa ra đáp án chính xác ở 15 giây sau. Theo luật chơi, chị nhận được 1/2 số tiền thưởng tương ứng, chính thức trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.
Sau giây phút đăng quang, tân "Vua Tiếng Việt" Nguyễn Phượng Vi tiết lộ, dù trong đầu từng có lúc "lăn tăn" giữa việc dừng lại hay đi tiếp, nhưng nhờ sự khích lệ nhiệt tình từ Ban cố vấn và khao khát được chinh phục thêm nhiều câu hỏi, chị đã quyết tâm đi đến cùng. Bên cạnh đó, chị cũng gửi lời cảm ơn các bạn chơi đã tạo điều kiện để chị có cơ hội chiến thắng ở những vòng thi trước.
