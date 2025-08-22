Mới nhất
Người phụ nữ nhận lại 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm

Thứ sáu, 17:23 22/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Chuyển nhầm 2 tỷ đồng vào tài khoản người lạ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh may mắn được công an xác minh, hỗ trợ lấy lại.

Ngày 22/8, Công an xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp trao trả 2 tỷ đồng cho một người dân sau khi số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản khác.

Người phụ nữ nhận lại 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm- Ảnh 1.

Chị T. chuyển trả lại số tiền cho chị V. trước sự chứng kiến của công an.

Hai ngày trước, tài khoản của chị L.T.H.T (18 tuổi, trú xã Cẩm Bình) bất ngờ nhận khoản tiền 2 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Sau đó, chị liên tục nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên ngân hàng, đề nghị hoàn trả. Nghi ngờ lừa đảo, chị trình báo công an.

Xác minh cho thấy số tiền trên do chị Đ.T.H.V (trú xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) chuyển nhầm. Ngày 21/8, dưới sự hướng dẫn của công an, chị T. đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị V. xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị T. và Công an xã Cẩm Bình đã giúp đỡ, hỗ trợ chị nhận lại số tiền trên.

Nhận được 50 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên vội trình báo công anNhận được 50 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên vội trình báo công an

GĐXH - Bất ngờ nhận được số tiền 50 triệu đồng từ số tài khoản không quen biết, anh Thái đến Công an phường Bạch Đằng trình báo và nhờ lực lượng hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại.

Nguyễn Sơn
