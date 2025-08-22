Người phụ nữ nhận lại 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm
GĐXH - Chuyển nhầm 2 tỷ đồng vào tài khoản người lạ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh may mắn được công an xác minh, hỗ trợ lấy lại.
Ngày 22/8, Công an xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp trao trả 2 tỷ đồng cho một người dân sau khi số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản khác.
Hai ngày trước, tài khoản của chị L.T.H.T (18 tuổi, trú xã Cẩm Bình) bất ngờ nhận khoản tiền 2 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Sau đó, chị liên tục nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên ngân hàng, đề nghị hoàn trả. Nghi ngờ lừa đảo, chị trình báo công an.
Xác minh cho thấy số tiền trên do chị Đ.T.H.V (trú xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) chuyển nhầm. Ngày 21/8, dưới sự hướng dẫn của công an, chị T. đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.
Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị V. xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị T. và Công an xã Cẩm Bình đã giúp đỡ, hỗ trợ chị nhận lại số tiền trên.
