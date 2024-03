Chuyện tình với chồng kém 10 tuổi của mỹ nhân xứ Hàn khiến mẹ choáng váng

Mới đây, chia sẻ trong chương trình phỏng vấn You Quiz On The Block của đài tvN (Hàn Quốc), Gong Hyo Jin đã kể về chuyện tình giữa cô và người chồng kém tuổi, Kevin Oh.

Mẹ của nữ diễn viên cũng tham gia chương trình và nhắc về chàng rể Kevin Oh. Bà cho biết, lúc đầu, bà rất sốc về mối quan hệ của con gái vì khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai người.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Gong Hyo Jin (Ảnh: Newsen).

Bà nói: "Khi ấy, đột nhiên Hyo Jin thông báo chuyện đang hẹn hò, còn nói mình hơn tuổi bạn trai. Tôi liền động viên con gái: "Hơn nhau vài tuổi không sao hết, tầm 3-4 tuổi vẫn ổn". Tôi vừa dứt lời, Hyo Jin đáp lại: "Hơn con số đó mẹ ạ".

Tôi tiếp tục trấn an con gái: "Chênh nhau tầm 5-6 tuổi vẫn được con nhé". Hyo Jin vội tiếp lời: "Vẫn hơn con số đó mẹ ạ, tầm 10 tuổi ạ". Nghe xong, tôi nói: "Trời ơi, con điên rồi sao". Tôi thực sự rất sốc".

Mẹ của Gong Hyo Jin hiện là Chủ tịch của tổ chức từ thiện Food Truck Of Love với sứ mệnh giúp đỡ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ suy dinh dưỡng... Gong Hyo Jin cũng nhiệt tình tham gia các dự án thiện nguyện cùng mẹ, nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng xứ Hàn.

Gong Hyo Jin (SN 1980) được mệnh danh là "nữ hoàng hài lãng mạn" của Hàn Quốc với nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Hương vị tình yêu, Mặt trời của chàng Joo, Muôn kiểu ghen tuông, Chỉ có thể là yêu, Khi hoa trà nở.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 cũng là gương mặt bảo chứng rating (tỉ suất bạn xem đài) của phim truyền hình Hàn Quốc và nằm trong hội bạn thân quyền lực của nữ diễn viên Son Ye Jin. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô khá kín tiếng chuyện tình cảm và tập trung cho sự nghiệp.

Gong Hyo Jin và chồng, Kevin Oh (Ảnh: Instagram).

Theo Seoul Space, Gong Hyo Jin đứng thứ 5 trong danh sách "Những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất mọi thời đại". Ước tính nữ diễn viên nhận được khoảng 33 nghìn USD cho mỗi tập phim. Theo Digitalnetworth.com, giá trị tài sản ròng của Gong Hyo Jin trong năm 2022 là khoảng 3-4 triệu USD.

Năm 2022, Gong Hyo Jin bất ngờ thông báo kết hôn với nam ca sĩ kém 10 tuổi, Kevin Oh. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Hôn lễ của họ được tổ chức tại New York (Mỹ) mà không có sự tham gia của quá nhiều người.

Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Được biết, ông xã Gong Hyo Jin là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn, sinh năm 1990. Nam nghệ sĩ từng tham gia chương trình Superstar K7 và đạt giải quán quân.

Kevin Oh nói về cuộc hôn nhân của mình: "Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời cách đây 2 năm. Sau khoảng thời gian gắn bó, chúng tôi nhận ra cần có nhau trong đời. Cô ấy là người bạn tâm giao và là người vợ hoàn hảo của tôi".

Từ khi lập gia đình, Gong Hyo Jin dường như biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn. Ngoài dự án Ask The Stars đóng cùng nam diễn viên Lee Min Ho vẫn trong giai đoạn chờ chiếu, nữ diễn viên đang tạm nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Gong Hyo Jin tin rằng, cô đã tìm được tình yêu của đời mình khi có Kevin Oh trong đời (Ảnh: Marie Claire).

Đầu năm 2024, Gong Hyo Jin trở về Hàn Quốc và tham gia một số chương trình giải trí. Nữ diễn viên thừa nhận, chuyện tình của cô và Kevin là sự sắp đặt của duyên số. Họ tình cờ quen nhau tại Mỹ và dần phát triển tình cảm qua những cuộc trò chuyện.

Trước khi gặp chồng, Gong Hyo Jin từng nghĩ sẽ mãi mãi độc thân. Tuy nhiên, sự ngọt ngào và chân thành của Kevin Oh đã khiến "chị đẹp" của làng giải trí xứ Hàn mở lòng và nghĩ tới việc có một tổ ấm riêng. Nữ diễn viên thừa nhận, vợ chồng cô vẫn ở trong giai đoạn mới kết hôn dù đã ở bên nhau khá lâu.

"Tôi từng là một người suy nghĩ tiêu cực và hay hoài nghi. Nhưng rồi tôi trở nên tươi sáng hơn sau khi gặp được anh ấy. Tất cả bạn bè của tôi nói rằng tôi đã thay đổi sau khi gặp anh.

Tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ thay đổi khi chúng tôi kết hôn và bây giờ tôi nhận ra rằng rõ ràng hôn nhân thay đổi mối quan hệ của con người. Một khi chúng ta đã gắn kết với nhau bằng hôn nhân, điều đó giống như chúng ta ràng buộc với nhau như máu mủ", nữ diễn viên nói.

Về phần mẹ Gong Hyo Jin, bà cũng dần chấp nhận Kevin Oh khi thấy sự chân thành của anh dành cho con gái. Hiện, bà rất yêu thương con rể và công khai khen ngợi con rể trên truyền hình.

"Kevin khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu ngày đó tôi ngăn cản Hyo Jin kết hôn với Kevin, có lẽ tôi sẽ phải ân hận. Kevin rất trưởng thành, chín chắn, luôn quan tâm ân cần chu đáo tới người khác", bà nói.

Bà còn nhắn nhủ tới con rể: "Ban đầu, mẹ sợ con không biết sẽ phải chống chọi ra sao với cái lạnh giá ở trong quân ngũ. Nhưng giờ đây mẹ cảm thấy thật tự hào vì con đang làm rất tốt. Hãy trở về thật mạnh khỏe rồi mẹ sẽ làm món ngon cho con nhé".

Tháng 12/2023, Kevin Oh bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Gong Hyo Jin kể, trước khi nhập ngũ, ông xã kém tuổi đã có một hành động ngọt ngào khiến cô rất xúc động.

"Trước khi đi, Kevin đã tạo một email được lên lịch trước. Cứ 10 giờ mỗi ngày, email sẽ được gửi đến. Tựa như một bộ phim vậy", nữ diễn viên kể.

Ngôi sao 44 tuổi thừa nhận, cuộc sống của cô hiện ngập tràn màu hồng và sự lãng mạn khi ở bên người bạn đời kém tuổi. "Hóa ra, khi bạn gặp được đúng người, bạn sẽ kết hôn. Tôi đã lưu tên anh ấy trong điện thoại là "thiên thần của tôi". Tôi nghĩ anh ấy đúng là một thiên thần", nữ diễn viên thổ lộ với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.