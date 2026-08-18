Mẹ ruột Lương Thùy Linh gây chú ý nhân ngày đặc biệt của con gái

Lương Thùy Linh mới đây tung bộ ảnh mới chính thức đón tuổi 26. Nhân dịp tuổi mới, nàng hậu gốc Cao Bằng cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hương có hoạt động ý nghĩa gây chú ý.

Theo đó, Lương Thùy Linh chia sẻ hành trình trở lại quê hương Cao Bằng nhân dịp sinh nhật mang theo 100 phần quà gửi tặng các em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng.

"Linh và mẹ quay lại ghé thăm vùng đất từng gánh chịu nhiều mất mát sau cơn bão Yagi. Tại đây, Linh và mẹ gặp lại 2 bé mà Linh đã nhận bảo trợ trong đợt bão Yagi năm đó, trao tặng hiện kim và một ít quà bánh mong góp được một phần nhỏ yêu thương đến 2 em", cô cho biết.



Lương Thùy Linh cùng mẹ có hoạt động ý nghĩa nhân tuổi 26. "Một tuổi mới mở ra, nhẹ nhàng và trọn vẹn bên mẹ", nàng hậu chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 9/2024, Lương Thùy Linh có mặt tại quê nhà Cao Bằng - nơi trải qua thiệt hại nghiêm trọng sau bão Yagi và gửi tặng bà con nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: gạo, sữa uống, sữa tắm, bánh, các loại thuốc cần thiết.

Bên cạnh đó, khi biết thêm thông tin về hoàn cảnh của những em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ tại xã Lũng Lỳ (huyện Nguyên Bình), Lương Thùy Linh đã tìm đến để có thể hỗ trợ thêm kinh phí sinh hoạt đến gia đình các em.

Cũng tại đây, cô vô cùng xót xa khi biết đến 2 em nhỏ Triệu Thị Phương (SN 2013) và Triệu Kim Thành (SN 2019) đã mất cha mẹ. Nàng hậu gốc Cao Bằng thời điểm đó đã nhận bảo trợ kinh phí đến trường cho 2 em cho đến lúc 18 tuổi (hỗ trợ 24 triệu đồng cho 2 em/năm) với hy vọng các em có thể tiếp tục con đường học tập.

Lương Thùy Linh cùng mẹ trao món quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ. Hiện tại, bà là cán bộ làm việc trong ngành ngân hàng. Mẹ Lương Thùy Linh nghiêm khắc nhưng tâm lý, luôn đồng hành, ủng hộ con gái trong mọi việc.

Lương Thùy Linh cho biết, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất, là nguồn động viên lớn trong cuộc sống và sự nghiệp. "Tôi ước có thể sống một đời như mẹ, luôn vất vả, hi sinh cho các con. Càng lớn, tôi càng nhận ra niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Lương Thùy Linh, 26 tuổi, quê Cao Bằng, từng vào top 12 Miss World 2019 (Hoa hậu Thế giới 2019). Tháng, cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau 7 năm đăng quang, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những hoa hậu có định hướng phát triển bền vững. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương (8/2022), sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, từng đảm nhận vai trò trợ giảng, MC song ngữ cho nhiều chương trình, sự kiện lớn và thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ. Người đẹp hiện theo học Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.