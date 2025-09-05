Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Giá chung cư tăng mạnh tại quận Hà Đông cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá chung cư tại 5 phường mới thành lập từ quận Hà Đông cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Thậm chí, rất khó tìm được thông tin rao bán của những căn chung cư ở khu vực trung tâm như phường Hà Đông với mức giá 3 tỷ đồng.

Tại phường Dương Nội, giá chung cư dao động phổ biến từ 3,1 đến 10 tỷ đồng/căn. Đơn cử, căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 56,5m2 tại dự án The Sparks, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,7 tỷ đồng, tương đương 65,49 triệu đồng/m2.

Tại phường Kiến Hưng, giá chung cư hiện nay phổ biến dao động từ 2,5-3,5 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 47m2 tại dự án Sails Tower, đường Cầu Bươu, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,95 tỷ đồng, tương đương 62,77 triệu đồng/m2.

Phường Yên Nghĩa là một trong những khu vực có giá chung cư tăng giá khá mạnh từ 2024 đến nay. Theo khảo sát tại thời điểm hiện tại, giá chung cư tại đây cũng đã chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn. Có diện tích khá khiêm tốn, với 51m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại dự án Xuân Mai Complex, đường Tố Hữu, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 3,35 tỷ đồng, tương đương 65,68 triệu đồng/m2.

Tại phường Phú Lương, giá chung cư cũng dao động phổ biến từ 2,8-4,2 tỷ đồng. Tại dự án Thanh Hà Mường Thanh, phường Phú Lương, căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 68,5m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tương đương 41,61 triệu đồng/m2.

Địa giới các phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

4. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa, phường mới được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

5. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

